Arce hasta en las mangas: El Gobierno destinó Bs 5 MM a publicidad en vallas





27/03/2022 - 08:55:43

Página Siete.- Entre noviembre y diciembre de 2021, el Gobierno destinó más de cinco millones de bolivianos para la difusión de publicidad en vallas en varios puntos del país y en mangas de al menos dos aeropuertos, en las que figura la imagen del presidente Luis Arce y se destacan puntos de su gestión. Al respecto, en el Movimiento Al Socialismo (MAS) justifican “la inversión”, dado que argumentan que la población creía que el Ejecutivo no hacía nada. Página Siete accedió a cuatro contratos sobre el denominado Servicio de difusión de publicidad vial en vallas y dos órdenes de servicio de difusión de publicidad en mangas de acceso. En el caso de las vallas viales, el Gobierno destinó 5,6 millones de bolivianos; en el caso de la publicidad para mangas de aeropuertos, destinó 89.900 bolivianos. El 22 de noviembre de 2021, el Ministerio de la Presidencia suscribió un contrato administrativo con la empresa Visioncreativa & Publicidad, por el “Servicio de difusión de publicidad vial en vallas publicitarias”, por 2.482.647 bolivianos. Se trató de una contratación directa. En el documento se especifica que los puntos de ubicación de las vallas son los siguientes: 17 en Cochabamba, ocho en La Paz, tres en El Alto y 20 en Santa Cruz. El Ministerio de la Presidencia, el mismo 22 de noviembre de 2021, suscribió otro contrato con la firma Overdigitalprint, por el servicio de difusión de publicidad vial en vallas, por un monto de 641.920 bolivianos. También se trató de una contratación directa, con las siguientes especificaciones de los puntos de ubicación de las vallas: dos en Beni, dos en Cobija (Pando), tres en Cochabamba, dos en La Paz, cuatro en Oruro, cuatro en Potosí, tres en Santa Cruz, cuatro en Sucre y dos ubicaciones en Tarija. El 6 de diciembre de 2021, el Ministerio de la Presidencia suscribió un contrato con la empresa Vista Urbana, por el servicio de difusión de publicidad vial en vallas, por un monto de 1.600.540 bolivianos. Al igual que las dos anteriores, se trató de una contratación directa. En el documento se especifican las direcciones de las vallas: Cochabamba, en 18 ubicaciones; La Paz, en 27 ubicaciones; El Alto, en ocho ubicaciones; en Potosí, en 11 ubicaciones; en Sucre, en 10 ubicaciones; en Tarija, en 14 ubicaciones; y en Cobija, en dos ubicaciones. El 7 de diciembre de 2021, el Ministerio de la Presidencia firmó otro contrato con el Grupo Rivman Publicidad Corporativa por el servicio de difusión de publicidad en vallas, por 908.246 bolivianos. Se trató de una contratación directa, con las siguientes especificaciones de los puntos de ubicación de las vallas: 26 en Santa Cruz, tres en el Plan 3.000 (Santa Cruz), tres en Sacaba (Cochabamba) y nueve ubicaciones en Tarija y Villamontes. En los cuatro casos, los Informes de Cierre de Contrato respectivos -todos datan del 11 de febrero- concluyen que las empresas cumplieron con los términos, por lo que se emitió la “Conformidad Final”. Mangas en aeropuertos La orden de servicio OS/CM N° 768/2021, del 20 de diciembre de 2021, da cuenta de que la empresa Smarthprinter aceptó prestar el “Servicio de difusión de publicidad en mangas de acceso” en el Aeropuerto de El Alto, por 49.900 bolivianos. El Informe de Conformidad del Servicio, señala que el 20 de diciembre de 2021 el proveedor entregó la instalación del material de publicidad en las mangas de ese aeropuerto (Manga cabina 1, Manga cabina 2 y Manga cabina 3). Por otro lado, la orden de servicio OS/CM N°767/2021, también del 20 de diciembre, señala que Smarthprinter aceptó prestar el “Servicio de difusión de logros de gestión - Aeropuerto Internacional Viru Viru Santa Cruz”, cuyo costo ascendió a 40.000 bolivianos. Según el Informe de Conformidad de Servicio, el 21 de diciembre el proveedor entregó la instalación del material de publicidad en las mangas cabina 4 y cabina 5 de ese aeropuerto. En contacto con este medio, Daniel Rojas, diputado del MAS, justificó “la inversión” del Gobierno en este tipo de publicidad. El legislador indicó que “en años anteriores” se vio que ante la falta de información y frente a la desinformación, la población creía que el Ejecutivo no estaba haciendo nada. “A través de la inversión por los diferentes medios de difusión masiva de alguna manera van a poder llegar a todos los rincones de Bolivia y hacer conocer todo lo que está haciendo, todas las obras, proyectos y todo el trabajo que viene realizando nuestro gobierno. No es una inversión en vano”, manifestó. El diputado Pablo Arizaga, de Comunidad Ciudadana (CC), comentó que para el gobierno del MAS, la propaganda siempre fue más importante. “No es extraño, esto ya viene de hace muchos años atrás, pero realmente es incongruente: la propaganda pública es más importante que la salud y educación para el MAS”, aseguró. El politólogo José Orlando Peralta manifestó que Arce está asumiendo su rol de Presidente y a la vez busca protagonismo, con un estilo de propaganda centrado en una mirada más técnica. “Arce está asumiendo su condición de Presidente y también está buscando un protagonismo a través de la propaganda a su manera, con su propio estilo, con una perspectiva más técnica, porque él siempre resalta lo económico”, manifiesta. Y en ello, prosiguió el analista político, se diferencia del expresidente Evo Morales, máximo líder del MAS. Pero el contraste, también está en el discurso, porque Arce no busca confrontar dentro del partido, sino que llama a la unidad. Esos indicios, según Peralta, hacen pensar que Arce se inclinaría a ir a la reelección.