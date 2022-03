¿Entró o no?: El polémico gol no validado a Perú en su derrota con Uruguay por las eliminatorias a Catar 2022





26/03/2022 - 20:14:08

El partido entre Perú y Uruguay este viernes por las eliminatorias sudamericanas a Catar 2022 estuvo empañado por una polémica jugada a pocos minutos del final, cuando los charrúas ganaban 1-0. El cronómetro marcaba 91' y mientras la blanquirroja buscaba desesperadamente el empate, su lateral izquierdo, Miguel Trauco, sacó un remate desde fuera del área que tomó mal parado al portero Sergio Rochet. El uruguayo tuvo que retroceder, terminó dentro de su propio arco y estiró los brazos para intentar que el balón no ingresara. El árbitro del compromiso, Anderson Daronco dejó seguir las acciones, pero los peruanos alegaron que la pelota había entrado. Entró ⚽️ o no entró? 🤔 Lo que sí ha entrado con todo es la duda. Espero que los audios de Conmebol aclaren esta polémica. #roboperu pic.twitter.com/hA1kOe5RoY — Marco G. (@marcogiovannic) March 25, 2022 Finalmente, el brasileño no sancionó gol y tampoco revisó la jugada en el VAR ni se detuvo a analizar lo sucedido. Entre tanto, en redes sociales se han viralizado varias imágenes de la trasmisión del partido, sobre las cuales muchos alegan que el esférico sí atravesó la línea de meta. En medio de la controversia, la Conmebol publicó un video con la revisión del VAR en el que concluye que la pelota no entró al 100 %. Vale recordar que el reglamento considera válido un gol si ha cruzado completamente. ROBARON A 🇵🇪🇵🇪🇵🇪 pic.twitter.com/n2aZTHWUh2 — Andrés Botero B. (@boterin1) March 25, 2022