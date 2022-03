Opositores piden al gobierno no prestarse al juego político de la COB en el aumento salarial





26/03/2022 - 18:54:20

Los Tiempos.- Diputados de la oposición pidieron al gobierno del presidente Luis Arce no prestarse al juego político de la Central Obrera Boliviana (COB) y evitar el pago de favores electorales en el tema del incremento salarial que podría afectar sobre todo a la empresa privada. El diputado de Comunidad Ciudadana José Luis Porcel, dijo que el planteamiento del organismo sindical es político y está fuera de la realidad porque si se trata de una reposición salarial, máximo debería ser el 1% y no el 10%. Advirtió que si el gobierno se somete al pedido de la COB habrá problemas sociales para la empresa privada que ha planteado un diálogo para evaluar un posible aumento salarial. Por su lado el diputado de Creemos, Andrés Romero, sugirió tomar en cuenta que el país está saliendo de la pandemia del coronavirus y sugirió diálogo para analizar el ajuste de salarios para este año. Manifestó que es necesario también conocer la opinión de los micro y pequeños empresarios y con todos los sectores formales que pagan impuestos porque al final son estos sectores los que reciben la mayor carga salarial. "Hablar del 7 o el 10% es demasiado político y una movida política", declaró a Erbol. El diputado del Movimiento al Socialismo (MAS), Juanito Angulo, cree que el gobierno asumirá una decisión responsable para trabajadores y empleadores luego de escuchar a cada sector. El presidente de la Confederación de Empresarios Privados de Bolivia, Luis Fernando Barbery, envió el pasado 22 de marzo una carta al presidente Luis Arce, solicitando les tomen en cuenta en la ronda de consultas para exponer su punto de vista técnicamente sustentada. Los empresarios privados afirman que después de la pandemia este sector no ha recuperado las condiciones de normalidad y estabilidad, a lo que puede añadirse la actual situación de incertidumbre que está generando la guerra entre Rusia y Ucrania.