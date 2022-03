Copa tilda de machista la actitud de Loza y afirma: soy libre de decir lo que yo pienso





26/03/2022 - 18:51:14

Erbol.- Luego de que Leonardo Loza arremetió contra Eva Copa con expresiones como “no metan su pico”, la alcaldesa de El Alto respondió que la actitud del senador es machista y una falta de respeto. Señaló que es libre de decir lo que piensa. La polémica surge luego de que la alcaldesa manifestó que Evo Morales terminó su ciclo y debería dejar el paso a nuevos dirigentes. Loza salió en defensa del exmandatario y acusó a Copa de traicionar al MAS y manifestó que alguna gente se refiere a ella como “quella alcaldesa”. “El decir ‘mantengan su pico cerrado’, no sé qué a se refiere (Loza), es un acto muy machista, es una falta de respeto, porque él es autoridad, es un senador y creo que debe hablar a la altura correspondiente”, dijo Copa en entrevista con ERBOL. La alcaldesa manifestó que mucha gente ha peleado por la “recuperación de la democracia” y ese tipo de actitudes dejan mucho que desear. “Yo estoy con la conciencia tranquila, he hecho todo lo que he podido y creo que he actuado en marco a mis principios y valores”, afirmó Copa. La burgomaestre manifestó que está muy enfocada en su gestión, pero eso no impide que pueda opinar sobre lo que pasa en el país. “Vivimos en un país democrático, en el cual podemos expresar lo que nosotros sentimos. Así que yo soy libre de pensar y decir lo que yo pienso”, expresó la alcaldesa. También, en un mensaje a la población, Copa reiteró que todos tienen derecho a expresarse y opinar, puesto que estamos en un país democrático.