Diputado: Del Castillo rebasó el vaso en el MAS por falta de coordinación, prepotencia e informes sin respuesta





26/03/2022 - 18:46:57

Los Tiempos.- El diputado del Movimiento Al Socialismo (MAS), Daniel Rojas, explicó este viernes que la interpelación al ministro de Gobierno, Eduardo Del Castillo, se encontró al inicio de marzo porque la autoridad nacional sumó varias observaciones, como no coordinar, no responder informes escritos y actuar con prepotencia; dijo que lo que "rebasó el vaso" fueron sus dichos sobre diputados y dirigentes que se enriquecen con la hoja de coca. "Hace semanas ya estaba en curso la interpelación en la Cámara de Diputados, ingresó con sello y firma y estaba por el caso Las Londras y cadetes de Anapol, casualmente 'mete la pata'. Nosotros hemos aprovechado una reunión de bancada y se lo ha convocado a que venga a informar y no ha satisfecho las excusas por lo que la bancada le ha bajado el pulgar”, afirmó el legislador a la ANF. Rojas dijo que Del Castillo sumó varias observaciones desde la pasada gestión y por ello "rebasó el vaso" para la bancada del MAS. El diputado del partido aseguró que ese acto legislativo se hubiera realizado aún si el Ministro no hubiera acusado a dirigentes y diputados de enriquecerse con coca. "De ninguna manera hemos aprovechado la reunión de bancada para decidir interpelar al Ministro. (...) esta molestia viene desde el año pasado, era por un tema de no coordinación, de informes escritos que no responde; esta molestia era por la prepotencia que tenía diputados", afirmó el asambleísta del partido azul. El propio legislador entrevistado por la ANF reveló el miércoles que sus colegas de partido consideraron que Del Castillo acusó a un diputado del MAS sin pruebas y lo hizo en vendetta porque lo fiscalizaba con peticiones de escrito. El Ministro, días después de sus dichos en Los Yungas, dijo que se trató de una asambleísta que "está cerca de la oposición". Aún sin fecha, la interpelación a Del Castillo se realizará y Rojas adelantó que un voto de confianza o censura se definirá en la jornada que se celebre el acto interpelatorio. El diputado Rojas aseguró que también se hará otra interpelación al ministro de Justicia, Iván Lima, a quien también observaron falta de coordinación y por haber usurpado competencias de la Asamblea Legislativa Plurinacional. "Sí, por vulneración de competencias, porque nosotros debemos juzgar a magistrados y fue por el tema de doble juzgamiento", sostuvo Rojas. Explicó que la molestia fue la supuesta orden de Lima de destituir a los Consejeros de la Magistratura, Gonzalo Alcón y Dolka Gómez, quienes habrían cometido nepotismo en el Consejo de la Magistratura. Rojas aseguró que ambas autoridades "debían ser juzgadas en la Asamblea Legislativa porque correspondía aplicar la ley 044", pero que, afirmó, los procesaron por la vía ordinaria y por ello Rojas, quien el año pasado estaba en la Comisión de Justicia de la Cámara de Diputados, observó la acción y acudió al Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP) para la audiencia de Acción de Incumplimiento. Por acudir a ese acto en el TCP, el diputado del MAS refirió que fue denunciado ante la Comisión de Ética del Legislativo, a solicitud del Servicio Plurinacional de Atención a las Víctimas (Sepdavi). "Quería conocer qué estaba cursando, entonces participé en esa audiencia", agregó.