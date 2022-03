Rolando Cuéllar pide al TSE que conmine al MAS a renovar su directiva





26/03/2022 - 18:42:24

El Deber.- El diputado expulsado del MAS, Rolando Cuéllar, pidió que el Tribunal Supremo Electoral (TSE), en vez de tratar su expulsión que -para él- no se justifica porque no cometió ningún transfugio, conmine a la dirección nacional de su partido a que llame a un congreso para renovar a la directiva nacional, que se mantiene siete años de forma injustificada. El asambleísta aseguró que no fue expulsado oficialmente del partido, porque en los registros del Tribunal Supremo Electoral sigue apareciendo como “militante”, y que no tiene por qué disculparse por pedir renovación en una directiva del MAS, que ya está más de siete años. “Solicité una certificación al TSE en el que sigo figurando como militante del MAS. No hay transfugio político cuando solicitamos un congreso, cuando la directiva estuvo siete años, ya feneció y eso va en contra de las normas del partido”, aseguró el diputado que, pese a ser expulsado hace dos semanas, el miércoles fue recibido en el despacho del presidente Luis Arce. Cuéllar pidió al TSE que “inmediatamente convoque a una Sala Plena, y que determine conminar a la dirección nacional del MAS (al mando de Evo Morales) a que llame a ese congreso”, aseguró. El diputado de su partido, Sandro Ramírez, le respondió. “No entiendo y no comprendo al señor Cuéllar, que quiere seguir haciendo polémica. El que nada tiene, nada teme. Que se avoque a trabajar en vez de seguir generando tensión”, manifestó.