Juan Ramón Quintana llama gallinero adoctrinado a expresidentes que critican neutralidad de Bolivia





26/03/2022 - 18:22:57

Erbol.- El exministro de la Presidencia Juan Ramón Quintana llamó “gallinero adoctrinado” a los expresidentes Jorge Tuto Quiroga, Carlos Mesa y Eduardo Rodríguez Veltzé por haber criticado la neutralidad boliviana ante la invasión rusa y la guerra que desató Vladimir Putin contra Ucrania. Quintana participó en un taller de análisis del papel de la OTAN y EEUU en el conflicto Rusia-Ucrania, efectuado el viernes en la población Lauca Ñ, Trópico de Cochabamba, donde analizó las consecuencias para América Latina y los efectos en Bolivia. Advirtió que los gobiernos que apostaron por la neutralidad pasarán a la categoría de pro rusos y estarán sujetos al bloqueo de créditos y sanciones unilaterales de Estados Unidos, en el marco de la nueva confrontación entre el comunismo y el capitalismo. A raíz de la guerra, avizora que se va a reinstalar un clima de alineamiento o desalineamiento o neutralidad en América Latina. Quintana acusó a Estados Unidos de promover esta confrontación en Europa a la cabeza de la OTAN y cree que en Bolivia ya se instaló a través de opositores al MAS. “Los peones del imperio, los payasos y los bufones del imperio, lo primero que han hecho en Bolivia es cuestionar al presidente Arce y a la Cancillería por no haber hecho una declaración explícita contra la intervención de Rusia. Entonces empiezan a mover a su gallinero, obviamente el gallinero mayor es la OTAN, la Unión Europea; pero también tienen su gallinero en nuestros países. Es este gallinero del Tuto Quiroga, del Carlos Mesa, del Rodríguez Veltzé. Es el gallinero adoctrinado, entrenado para la obediencia y son los primeros cancilleres sin nombramiento oficial para pedir que haya un pronunciamiento oficial vigoroso y agresivo contra Rusia”, manifestó. Indicó que cuando se produce la confrontación ideológica, “los gringos saben utilizar una política de chantaje, intimidación y presión contra los países a los que considera pro rusos”. Sus críticas, sin embargo, no solo alcanzaron a los políticos opositores sino también a los medios de comunicación nacionales e internacionales a los que acusó de “matar a la verdad” no solo en esta guerra sino en las 140 invasiones militares a cargo de EEUU y gran parte de los países de la Unión Europea agrupados de la OTAN. Dijo que este conflicto no puede ser analizado a la luz del relato de los medios hegemónicos, sino desde varios puntos de vista entre ellos el geopolítico y económico. “Sáquense de la cabeza lo que dice Página Siete, El Deber, Los Tiempos, Panamericana. ¡Sáquense! Sáquense de la cabeza porque eso es basura y forma parte del campo de batalla. (Los medios) son las herramientas, son las armas del capitalismo”. En su lectura, a raíz de la desinformación a través de los medios, Putin es el responsable de la guerra, el que quiere restaurar el “zarismo”, es el maniático y criminal de guerra, cuando lo que hizo es desarrollar una capacidad militar de autodefensa ante la amenaza de la OTAN sobre Rusia.