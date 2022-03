OEA pide fin de posibles crímenes de guerra en Ucrania





26/03/2022 - 07:14:01

DW.-La Organización de los Estados Americanos (OEA) aprobó este viernes (25.03.2022) una resolución que pide el cese "de actos que pueden constituir crímenes de guerra" en Ucrania, tras ser invadida por Rusia. De los 34 miembros activos de la OEA, 28 votaron a favor, ninguno en contra y cinco se abstuvieron: Brasil, Bolivia, El Salvador, Honduras y San Vicente y las Granadinas. Nicaragua estuvo ausente en este Consejo Permanente, el órgano ejecutivo de la OEA, donde este miércoles su embajador Arturo McFields tachó de "dictadura" al gobierno nicaragüense del presidente Daniel Ortega, tras lo cual fue destituido. La resolución "sobre la crisis" en Ucrania "exige el respeto de los derechos humanos y el cese inmediato de actos que pueden constituir crímenes de guerra" y pide a Rusia "que retire inmediatamente todas sus fuerzas y equipos militares (...) y regrese a un camino de diálogo y diplomacia". El texto, presentado por Antigua y Barbuda y Guatemala, con el copatrocinio de Bahamas, Colombia, Granada, Guyana, Haití, Jamaica, Perú, Trinidad y Tobago, Estados Unidos y Uruguay, califica de "profundamente preocupante y totalmente inaceptable" el deterioro de la situación humanitaria. En más de un mes de guerra, miles de ucranianos han muerto, entre ellos 121 niños, según su presidente ucraniano, Volodimir Zelenski, y diez millones de personas huyeron de sus hogares, según la ONU. La OEA, de la que Ucrania y Rusia son observadores permanentes, exhorta "a todas las partes a respetar estrictamente" el derecho internacional humanitario y a proteger a la población civil. Los países se comprometen a "revisar, según sea necesario, el cumplimiento de los compromisos de la Federación Rusa ante la OEA como observador permanente". La embajadora ucraniana en Estados Unidos, Oksana Markarova, agradeció la resolución pero pidió a la OEA que considere "retirar a Rusia el estatus de observador permanente" porque es "inaceptable que alguien que no respeta los principios de soberanía e integridad territorial y que piensa que está bien matar niños y matar gente inocente en el territorio de otro Estado se siente a la mesa con gente que lo respeta". "No es solo nuestro país el que está siendo atacado, sino la base misma del mundo, el orden basado en normas, la seguridad y la arquitectura y el derecho internacional", dijo la embajadora, comparándolo con 1939 "cuando el país de Hitler atacó a inocentes países independientes en Europa". El representante de la misión de observación permanente de Rusia, Alexander Kim, rechazó "categóricamente las acusaciones provocadoras e infundadas".

"Conquistar Ucrania" Kim dijo que le parecía inapropiado que la OEA "considere temas que no son relevantes" para la región y añadió que lo más probable es que este tipo de resoluciones "envalentone a los representantes ucranianos y los anime a mantenerse en la posición contraproducente en las negociaciones con Rusia". Estados Unidos, por boca de su representante ante la OEA, Bradley Freden, afirmó que el objetivo del presidente ruso, Vladimir Putin, es "conquistar" Ucrania y, si no puede, "destruirla". Pero "tenemos noticias para Putin: la era de los imperios y la conquista imperial ha terminado, la era de los grandes países poderosos que dictan su política exterior de sus vecinos más pequeños ha terminado". Entre los países que se abstuvieron, Brasil, Bolivia y Honduras explicaron que, aunque aprueban en líneas generales el texto, consideran que la OEA no es el organismo apropiado para abordar el tema. Otros que sí adoptaron la resolución, como Argentina y México, coincidieron con ellos en este punto. El representante de Brasil, Otávio Brandelli, lo resumió así: "El texto contiene una serie de elementos que serían abordados con más propiedad en otros foros de las Naciones Unidas" y es "desequilibrado porque tiene apenas dos breves menciones al camino del diálogo y la diplomacia". San Vicente y las Granadinas se abstuvo porque la resolución habla de "soberanía e independencia" cuando Venezuela está representada en la OEA por un delegado del líder opositor Juan Guaidó, tras la salida del bloque del gobierno de Nicolás Maduro en 2019. El secretario general de la OEA, Luis Almagro, defendió la resolución porque "la paz en Europa, la paz en el mundo nunca puede ser un tema ajeno a la OEA, sería como señalar que la invasión de Hitler a Polonia era un tema europeo (...) Rusia debe detener su guerra de agresión, ese es el camino a la paz". El representante de Estados Unidos recalcó que discrepaba con Brasil debido a que "si bien puede ser cierto que la OEA no es la institución que resolverá la guerra (...) como democracias amantes de la paz, ciertamente está en nuestro derecho decidir con quién trataremos, con quien nos sentaremos y quien será miembro de nuestro club".