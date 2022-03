Entrevista secreta y exclusiva con Igor Terejov, alcalde de Kharkiv: Los rusos ya han atacado 100 objetivos civiles en la ciudad, es un intento de genocidio





26/03/2022 - 07:07:26

Infobae.- La cita para la entrevista es imprecisa: “Alrededor de tal hora debés estar alrededor de tal zona”. No hay ni puede haber demasiada información: Igor Terejov, alcalde de Kharkiv, es hoy uno de los objetivos militares más importantes de la ciudad. En lo que va de la invasión, las fuerzas rusas ya tomaron como rehenes a 14 alcaldes en su intento por lograr la rendición y toma de cada ciudad. Pero Kharkiv ya lo anunció muchas veces: no se rendirán. Las tropas rusas no escuchan el mensaje: cada vez acumulan más tanques alrededor de la ciudad y lanzan más misiles. Su idea pareciera ser tomar control de Kharkiv y hacer de ella una base fundamental para el resto de la invasión. Se trata de la segunda ciudad de Ucrania en tamaño e importancia, y es también la segunda en su nivel de destrucción. Según datos oficiales, más de 1100 edificios fueron atacados, de los cuales más de 900 eran residenciales. Terejov no imaginaba esta gestión. Durante una década fue la mano derecha del alcalde Gennady Kernes pero no el hombre que tomaba las decisiones. Llegó al poder elegido por el pueblo en noviembre del 2021, luego de que Kernes muriera por COVID. Su vida sin embargo cambió en febrero, no antes. En la primera semana de invasión cayeron cientos de bombardeos en el centro de la ciudad e incluso su propia oficina fue atacada. Hoy la administración general de la ciudad es un edificio agrietado, ya sin vidrios en las ventanas ni marcos en las puertas. Una bandera de Ucrania quedó colgada en el frente pero ya no flamea, herida por uno de los impactos que la dejó como atorada en una ventana. “Esto es un intento de genocidio contra el pueblo ucraniano”, dirá en la entrevista, desde un subsuelo de un lugar que no podemos mencionar y que fue, de todos modos, un refugio temporal para tener esta charla, que debió mantenerse en secreto hasta que nos separáramos de él. -¿Cómo está la situación en Kharkiv hoy? -La situación es muy difícil, hay muchos bombardeos todos los días. Para la población es muy difícil vivir en estas circunstancias, muchos han dejado la ciudad. -¿Cuánta gente dejó la ciudad? -Un tercio, más o menos 500 mil personas. -¿Tiene información de cuánta gente murió en Kharkiv? -Tengo los números pero no es bueno dar esa información así que no puedo responder. Puedo decir que en los últimos dos días hubo muchos bombardeos muy intensos, uno de ellos en un centro de ayuda humanitaria, donde se atacó a personas que estaban yendo ahí para recibir ayuda. -¿Puede asegurar que Putin está apuntando a blanco civiles o solo a blancos militares? -Ellos atacaron civiles específicamente, no solo militares. Las tropas rusas cometieron muchos crímenes de guerra, cerca de 100 objetivos civles fueron atacados, y muchos edificios de viviendas destruidos. -¿Cómo hace la gente de Kharkiv para resistir esto que están viviendo? -Entiende que es una guerra real, una guerra contra Ucrania, contra Kharkiv. Es un genocidio contra la gente de Kharkiv, un genocidio de civiles y nosotros nos estamos levantando por la libertad, por nuestra independencia, la de nuestras familias, la de nuestros hijos, y vamos a defender nuestro territorio. -¿Está listo para resistir a cualquier precio? -Por supuesto. -¿Dónde están los rusos exactamente ahora? -Eso es mejor preguntárselo a los soldados ucranianos, yo no puedo hablar al respecto. -¿Cómo imagina el futuro de su ciudad? -Después de que ganemos tendremos que reconstruirla. Reconstruir sus puentes, sus casas, su infraestructura, sus centros culturales, sus parques. -Usted es alcalde desde noviembre del 2021. ¿Puede decirme qué sentía por Rusia la gente de la ciudad en ese entonces y qué siente ahora? -En nuestra ciudad la gente habla ruso. Nuestra relación con Rusia antes de la guerra era normal. Hay que entender que casi todos en Kharkiv tienen algún amigo o familiar en Rusia. Pero sabemos que la relación con ellos y con la Federación Rusa a partir de ahora ya nunca será igual. Estamos unidos contra la agresión rusa. -¿Y qué será de los ciudadanos que sigan queriendo hablar ruso? -El 90% de nuestros habitantes habla ruso y nunca ejercimos presión para que no lo hagan, ni tuvimos problemas con ellos. Todas esas historias de que eran descriminados son falsas. -¿Hay aún muchos saboteadores rusos en la ciudad? -No tengo un número pero aún hay muchos grupos de saboteadores rusos operando, y tenemos a nuestra policía trabajando para contenerlos a todos. -Esta entrevista es en un lugar secreto, no vamos a decir dónde fue. Usted tiene que estar en permanente movimiento. ¿Cómo es vivir con una amenaza de muerte permanente? -No hay ninguna diferencia entre el alcalde y los habitantes de Kharkiv. Todos nosotros somos lo mismo y peleamos juntos. Todos estamos asustados pero continuamos peleando. -¿Hay algún lugar seguro en Kharkiv? -No, pero tenemos muchos refugios, entre ellos el metro, donde protegernos. -¿Tiene algún mensaje que quiera dar al mundo? -Sí, quiero decir que esta guerra debe ser detenida tan pronto como sea posible, y debemos recuperar nuestros territorios. Quiero hablar también de nuestros héroes, empezando por el ejército, las defensas territoriales, los voluntarios, los ciudadanos que están peleando de manera heroica contra las fuerzas rusas. -Mucha gente dice que Kharkiv podría ser la próxima Mariupol, que pueden venir ataques similares. ¿Qué piensa de esto? -Es imposible saber qué piensan hacer los rusos, no podemos decir qué va a pasar. Podemos decir que hoy estamos bajo bombardeo permanente y sufriendo daños de manera permanente.