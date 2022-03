Oposición: Evo culpa a la derecha hasta de sus yerros





26/03/2022 - 06:39:04

Página Siete.- El diputado de Comunidad Ciudadana (CC) Beto Astorga y el senador de Creemos Erik Morón manifestaron que el expresidente Evo Morales culpa a la “derecha de todo, hasta de sus propios errores”. Ayer, Morales, a través de su cuenta de Twitter, echó la culpa a sus oponentes de la fractura que se registra en el Movimiento Al Socialismo (MAS). “El enemigo principal del MAS-IPSP es la derecha que busca confrontarnos con traiciones, ambiciones y mentiras”, dijo. Al respecto, Astorga señaló: “Evo Morales tiene un complejo muy fuerte, culpa a la derecha, al imperio o a los neoliberales hasta de sus propios errores, los hace desde que asumió el gobierno. Debería reconocer sus errores. Esta división en el MAS es porque Evo Morales es un dictador en su partido”. Asimismo, manifestó que el exmandatario en este caso usa a la derecha “como una cortina de humo”. Recordó que hizo lo mismo en escándalos y hechos de corrupción durante su administración. Morón señaló que Morales no conforme con confrontar a los bolivianos, ahora causa división en su partido. “Buscar culpables en quienes no tienen responsabilidad, no es correcto, Morales debería hacer un mea culpa y ahí va encontrar todas las respuestas a sus problemas”, enfatizó.