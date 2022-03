Mineros apoyan declarar patrimonio a la dinamita, y dirigente de la COB ve fuera de lugar





26/03/2022 - 06:37:40

Los Tiempos.- El dirigente de la Central Obrera Boliviana (COB), Gustavo Arce, afirmó este viernes que declarar patrimonio nacional a la dinamita está "fuera de lugar", sin embargo, el secretario ejecutivo de la Federación Sindical de Trabajadores Mineros de Bolivia (FSTMB), Gonzalo Quispe, dijo que apoya la iniciativa legal. "El uso de la dinamita es para poder revindicar, pero ya declarar como patrimonio está fuera de lugar, es una herramienta de trabajo. Los trabajadores mineros son los que utilizan para reivindicar sus derechos", afirmó Arce a la ANF, y reitero que "no correspondería" declarar patrimonio al explosivo. El jueves, en la sesión del Senado se dio lectura a la agenda, el primer tema era el ingresó de la propuesta de ley que declara "Patrimonio Cultural e Inmaterial del Estado Plurinacional de Bolivia a los "símbolos" como el guardatojo y la dinamita, como representación histórica de la resistencia y lucha de los mineros por la defensa de la democracia y los recursos naturales". La iniciativa legislativa fue derivada a la Comisión de Naciones y Pueblo Indígenas Originarios el Interculturalidad. En Bolivia rige la ley 400 que prohíbe el uso de explosivos, como la dinamita y también el Decreto Supremo 2888 ratifica la medida. Al respecto, el secretario ejecutivo de la Federación Sindical de Trabajadores Mineros de Bolivia (FSTMB), Gonzalo Quispe, dijo a la Agencia de Noticias Fides: "apoyamos que sea patrimonio". Sostuvo que la dinamita es un instrumento de lucha de los mineros que sirvió para reivindicaciones, "como federación siempre vamos a apoyar en esa dirección", agregó. El dirigente dijo que el uso del guardatojo ya es un símbolo y patrimonio de los mineros ya que se usa en los actos cívicos. "Si vamos a reforzar con una ley, no nos vamos a oponer, sostuvo. Mamani en declaraciones a los medios de comunicación argumentó que su propuesta es una forma de recordar la lucha incansable de los trabajadores. "La dinamita de la misma manera, como obreros siempre usamos en las marchas, utilizamos para hacer un reventó en las fiestas, en las ch'allas", afirmó Comentó que "la dinamita no es para arrojar a las personas ni para matar a las personas, son utilizadas para agredir a la ciudadanía", afirmó.