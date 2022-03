Mestizo es sinónimo de mula: Exviceministro responde a la propuesta de Ormachea





26/03/2022 - 06:33:25

Correo del Sur.- Con miras al Censo de Población y Vivienda previsto para noviembre de este año, el diputado de Comunidad Ciudadana (CC) José Manuel Ormachea planteó incluir la casilla de identificación “mestiza” en la boleta censal. El legislador fundamenta su propuesta en los resultados del último censo de 2012, en el que un 58% de la población dijo no pertenecer a alguna de las 36 naciones indígena, originaria, campesina y afroboliviana. La iniciativa ya recibió respuestas tanto a favor como en contra. El mismo diputado Ormachea destacó un comentario del exviceministro de Descolonización, Félix Cárdenas. “CATEGORÍA MESTIZO, se explicó hasta el cansancio y en su momento. En una discusión antropológica de los mexicos de los años 1900. En facilito: mestizo es como cuando cruza un caballo con un burro. No sale ni burro ni caballo, sale MULA. Es igual mestizo es sinónimo de mula (sic)”, escribió la exautoridad en las redes sociales. El legislador opositor cuestionó el comentario e indicó que, para el exviceministro, “los que no somos indígenas somos mulas”. “Si un psicólogo viera a Cárdenas le diría que eso se llama ‘proyectarse en el otro’”, agregó en su cuenta de Twitter, en la que publicó una captura del comentario de Cárdenas.