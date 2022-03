¿Dinamita, patrimonio? Su uso fue vetado por luto en 7 casos





26/03/2022 - 06:30:07

Página Siete.- Después de que el senador del Movimiento Al Socialismo (MAS) Hilarión Mamani propusiera, mediante un proyecto de ley, la declaración del “guardatojo y la dinamita” como Patrimonio Cultural e Inmaterial de Bolivia, recibió una serie de cuestionamientos debido a que el uso de la dinamita fue prohibido por el gobierno de Evo Morales porque trajo luto y dolor en al menos siete casos de relevancia, la mayoría en protestas sociales. Mamani ratificó ayer su propuesta porque considera que la “simbología” de esos objetos son parte de la lucha de los mineros, no descartó que también pueda declararse patrimonio al petardo. El alcalde de La Paz, Iván Arias, cuestionó ese proyecto y escribió en su cuenta de Twitter: “Cuando se apuesta a más irracional, un senador del MAS plantea declarar patrimonio a la dinamita. ¿Qué se viene ahora? ¿Proponer que el cuchillo, las piedras o el fuego sean patrimonio? Esos instrumentos aman los asesinos. Dejen de ser absurdos y desinformados”. A continuación, Página Siete contabilizó siete casos de relevancia por los que se vetó el uso de este explosivo en las protestas: Picachuri (2004): El 30 de marzo, el minero Eustaquio Picachuri se inmoló en el interior del Palacio Legislativo al detonar una carga de dinamita que llevaba adherida a su cuerpo, provocando la muerte de dos policías. El minero reclamaba la devolución de sus aportes. Cooperativistas y asalariados (2012): El 19 de septiembre, los cooperativistas atacaron la sede de la Federación Sindical de Trabajadores Mineros de Bolivia (FSTMB) en La Paz, en ese conflicto falleció el minero Héctor Choque a raíz de la explosión de un cachorro de dinamita y otras siete personas resultaron heridas. Después de ese hecho, el gobierno del MAS aprobó el Decreto Supremo 1359 que sancionaba el uso de dinamita en manifestaciones. Además, en septiembre de 2013 el presidente Morales promulgó la Ley 400 para regular el uso de los explosivos. Sin embargo, el 1 de mayo de 2016 los mineros lograron hacer retroceder al Gobierno para que se derogue el decreto 1359. Enatex (2016): El 18 de mayo, trabajadores despedidos de Enatex se enfrentaron con los policías, tres personas resultaron heridas por la explosión de dinamitas, uno perdió el brazo, otro tuvo heridas en el ojo y el tercero en la cabeza. La protesta fue por el cierre de Enatex. Panduro (2016): En agosto se registraron varios enfrentamientos entre cooperativistas mineros y policías con el saldo de varios heridos y fallecidos a causa del empleo de dinamitas, balas y agentes químicos. El conflicto se agravó con el secuestro y asesinato del viceministro Rodolfo Illanes en esa población de La Paz. Tras ese hecho, el Gobierno promulgó el DS 2888 que repone la prohibición del porte o tenencia de explosivos en manifestaciones. Carnaval (2018): El 10 y el 13 de febrero, dos explosiones se registraron durante el Carnaval en Oruro que dejaron 12 fallecidos y 51 heridos. Las pericias confirmaron que se había usado dinamita y ANFO. Conflictos sociales (2019): Entre octubre y noviembre se registraron violentos enfrentamientos con el saldo de varios fallecidos y heridos, por un lado, protestas contra el fraude electoral y otras a favor de Evo Morales. En un primer momento, la Policía fue permisiva con la militancia del MAS que recurrió al uso excesivo de la dinamita, pero procesaban a quienes protestaban contra el gobierno si hacían eso; la situación se invirtió en el gobierno transitorio. Aquel año también se usó explosivos para dañar una pasarela e incluso un gasoducto, entre otros bienes. Adepcoca (2021): Entre 2018 a 2021, los conflictos entre Adepcoca y el gobierno del MAS fueron recurrentes. Los cocaleros recurrían al uso de la dinamita en sus protestas y a causa de la mala manipulación algunos perdieron alguna extremidad del cuerpo; pero también sufrieron atentados con ese artefacto, incluso infiltrados del gobierno recurrían a lanzar dinamitas en sus protestas, para inculparlos. También hubo fallecidos a causa de explosivos. Críticas al proyecto Oposición Legisladores de Creemos y Comunidad Ciudadana calificaron de “descabellado” la propuesta del senador Hilarión Mamani porque su uso debería ser sólo en las minas y no así en manifestaciones que pueden causar daño a los marchistas. Recordaron que hay normas que prohíben el uso de dinamita en movilizaciones y que hay personas que han fallecido por esta utilización.



MAS El diputado Renán Cabezas dijo que se respeta la iniciativa legislativa, pero que debe acomodarse a la normativa y a la Constitución, de lo contrario no va a ser viable. Anunció que se revisará el proyecto.