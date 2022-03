Pese a instructiva de Evo, Cuéllar y Ponce logran el apoyo del Bloque Oriente del MAS





26/03/2022 - 06:22:53

El Deber.- En un abierto desafío a las decisiones de la cúpula del MAS, el denominado Bloque Oriente de ese partido analizó lo que sucede internamente con la dirigente Angélica Ponce y el diputado Rolando Cuéllar, ambos recibieron el respaldo de todas las organizaciones asistentes al encuentro que fue encabezado por el Vicepresidente, David Choquehuanca. Asimismo, resolvieron defender al jefe departamental del MAS, Marco Fernández y no aceptarán su cambio. “Estamos más fortalecidos que nunca, la línea que ha dado el Presidente (Luis Arce) y el Vicepresidente (David Choquehuanca) es cuidar a los líderes que están surgiendo, por eso es importante escuchar a las bases. La mayoría de los municipios ha pedido un nuevo congreso del MAS, pero también han decidido desconocer la convocatoria de la dirección nacional para Santa Cruz”, relató Ponce al final del encuentro con el Vicepresidente en ambientes de la terminal Bimodal de Santa Cruz. El segundo mandatario llegó este viernes a la capital oriental a reunirse con el bloque del que tiene todo el respaldo y la agenda era “análisis de la coyuntura”, misma que fue declarada a puertas cerradas. Al final de la tarde, la conclusión fue el apoyo a los dos dirigentes contestatarios de la dirección nacional del MAS. De acuerdo con la explicación de Ponce, la dirección nacional de su partido encabezada por Evo Morales y Gerardo García emitió una resolución en la que instruían la realización de un congreso departamental para elegir a un nuevo jefe regional. La instrucción fue rechazada porque el dirigente Marcos Fernández recién está en su cargo un año y deben esperar al próximo para renovar la directiva departamental. Evo Morales había designado al excandidato y exembajador, Mario Cronenbold, como dirigente departamental del Bloque Oriente, pero no logró asentar su mandato. Las organizaciones que asistieron a este evento ratificaron a Fernández y no permitirán otra elección. “Ha habido un respaldo pleno a Angélica y Rolando”, resumió la dirigente cochabambina, mientras su compañero de partido (Cuéllar) estaba en La Paz a la espera de la conclusión de la reunión.