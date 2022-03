Moscú da por concluida la primera fase de la invasión de Ucrania y rebaja sus objetivos militares





25/03/2022 - 19:31:18

BBC Mundo.- Rusia dio por concluida la primera fase de su invasión de Ucrania, en lo que se interpreta como un reconocimiento de que no ha podido lograr los objetivos que se marcó al inicio de las operaciones militares. Sergey Rudskoy, jefe del principal departamento operativo del Estado Mayor de las Fuerzas Armadas de Rusia, aseguró este viernes que, un mes después del inicio de la invasión, centrarán sus esfuerzos en la "liberación completa" de la región de Donbás, en el este del país. También dijo que habían considerado dos opciones para su "operación militar especial" (como Moscú llama a la invasión) : una que cubriera toda Ucrania y otra centrada en el Donbás. Rudskoy aseguró que el 93% de Luhansk y el 54% de Donetsk, ambas en la región de Donbás y que Putin reconoció como repúblicas independientes hace poco más de un mes, están bajo control ruso. Los comentarios de Rudskoy, publicados por las agencias de noticias estatales rusas, apuntan a una posible reducción de los objetivos de guerra de Rusia, después de que las fuerzas de Moscú hayan encontrado una fuerte resistencia en el norte de Ucrania y alrededor de Kiev, la capital. Según Rudskoy, Rusia ha destruido gran mayoría de la fuerza aérea y la armada de Ucrania, lo que marcó "el final exitoso" de la primera fase del conflicto. El Ministerio de Defensa ruso no descartó asaltar ciudades ucranianas que han sido bloqueadas y dijo que Rusia reaccionará de inmediato ante cualquier movimiento para cerrar el espacio aéreo sobre Ucrania, algo que el presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, ha pedido repetidamente. También dijo que continuarían con la invasión hasta que logren los objetivos establecidos por Putin, sin especificar cuáles eran esos objetivos. Este viernes, por segunda vez desde el inicio de la invasión, el Ministerio de Defensa ruso dio una actualización sobre sus bajas militares, afirmando que 1.351 de sus soldados han muerto y 3.825 han resultado heridos. Fuentes militares ucranianas han estimado previamente que hasta 15.000 soldados rusos han muerto, aunque esta cifra puede incluir heridos y muertos. La inteligencia estadounidense sugiere que la cifra puede ser la mitad de ese número.



Análisis de Paul Adams, corresponsal diplomático de la BBC Rusia dice que la "primera fase" de lo que llama su "operación militar especial" se ha completado en su mayor parte y que ahora se concentrará en "la liberación del Donbás". Es probable que esto signifique un esfuerzo más concertado para ir más allá de la "línea de contacto" que separa el territorio controlado por el gobierno ucraniano en el este del país y las "repúblicas populares" separatistas respaldadas por Rusia de Donetsk y Luhansk. Los funcionarios occidentales creen que el anuncio implica que Moscú sabe que su estrategia ha fallado. "Rusia está reconociendo que no puede realizar sus operaciones en múltiples ejes simultáneamente", dijo un funcionario. Los funcionarios occidentales han estado preocupados durante algún tiempo de que Rusia intente rodear a las mejores unidades de combate de Ucrania, que están estacionadas a lo largo de la línea de contacto. Si se concentra más poder de fuego ruso, particularmente el poder aéreo, en el este de Ucrania, esas preocupaciones aumentarán. "Espero que ahí sea donde el suministro occidental de armas haga una contribución significativa a las fuerzas ucranianas", dijo un funcionario.