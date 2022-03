El MAS en Santa Cruz sale en defensa de Luis Arce y se lanza contra exministro Romero





25/03/2022 - 18:44:12

Opinión.- Las diferencias y repercusiones en torno al Movimiento al Socialismo (MAS-IPSP) no cesan. Esta vez, las noticias llegan desde Santa Cruz. Allí el jefe de bancada del masismo, el diputado Hernán Hinojosa, se puso en primera línea para defender al presidente Luis Arce y al Gobierno que encabeza frente a lo que consideró como dichos "denigrantes" por parte del exministro de Gobierno Carlos Romero. En conferencia de prensa, Hinojosa cuestionó abiertamente a la exautoridad que formaba parte del Ejecutivo de Evo Morales: "Sabemos que nuestro presidente Luis Arce y David Choquehuanca tuvieron que enfrentar, en tiempos de gobierno golpistas y dictadores, poniendo en riesgo su vida. De esa manera hemos recuperado la democracia con más del 55%. Y no cualquier persona va a venir a decirle 'ojala que le vaya bien', ¿quién es Carlos Romero para poder manifestar de esa manera y denigrar al presidente electo con el 55%?". Consultado sobre los dichos textuales de Romero, aclaró lo que sigue: "Textualmente dijo: ojalá que le vaya bien al Gobierno. Como, más o menos, indicando: a ver qué pasa en estos tiempos". Hinojosa se mostró molesto con ello, por lo cual expresó que defenderán a Arce y Choquehuanca incondicionalmente ante lo que consideró como un intento por "minimizar" a Arce por parte de Romero, de la misma línea partidaria (oficialismo). El diputado pidió unidad y dijo que no es momento de hablar de elecciones. "Carlos Romero se está adelantando mucho. Quiere quebrantar el partido, no lo vamos a permitir". MENSAJE PARA COMITÉS Y OPOSICIÓN El también diputado del MAS Rolando Cuéllar, quien recientemente ha sido expulsado del MAS, señaló que la oposición y el Comité Cívico de Santa Cruz intentan "desestabilizar" arguyendo que el Censo 2022 no se va a concretar. "Queremos decirle al pueblo boliviano que no entre al juego de la derecha de los comités cívicos. Lo único que ellos quieren hacer es convulsionar al país".