Se va a caer el techo de la casa grande del amo: Galindo confirma su gran sorpresa para el 31 de marzo





25/03/2022 - 18:31:55

Correo del Sur.- La activista María Galindo se presentó en la plaza San Francisco para la grabación del videoclip de la canción “Digipi riripi”, donde aprovechó para confirmar su anunciada “sorpresa” relacionada con la elección del Defensor o Defensora del Pueblo, el próximo 31 de marzo y con la que “se va a caer el techo de la casa grande del amo”. “El 31 de marzo, a las 9:30, se va a caer el techo de la casa grande del amo y de la Asamblea Legislativa Plurinacional”, señaló Galindo en referencia a la Casa Grande del Pueblo. “Voy a partir de la ‘Virgen de los dedeos’, la casa colectiva de Mujeres Creando, rumbo a la oficina donde reciben las postulaciones a Defensor del Pueblo. No estoy diciendo que me voy a postular, estoy diciendo que voy a ir a darles una sorpresa que se les va a caer el techo así”, continuó al finalizar la grabación del video. El pasado 7 de marzo, Galindo anunció que daría una “gran sorpresa al país” y afirmó que el vicepresidente David Choquehuanca tenía la intención de que Nadia Cruz se repostule al cargo de Defensora. Sin embargo, dijo que no lo hará por la “vergüenza” que ella le hizo pasar. Esta tarde, Galindo dijo estar convencida de que la única manera de cambiar la justicia es con la lucha colectiva.

Videoclip La líder de Mujeres Creado se presentó junto con Los Brother’s, vestida de rojo para grabar el videoclip de “Digipi riripi”, una cumbia compuesta con base en una frase sarcástica de la activista cuando visitó de manera sorpresiva instituciones gubernamentales para fiscalizar su trabajo. Durante dos horas, Galindo, con su propia coreografía, bailó con niños, jóvenes, hombres y mujeres y por supuesto con el grupo musical.