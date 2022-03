Colegios que reporten casos de Covid deberán suspender clases presenciales





25/03/2022

ABI.- El ministro de Educación, Edgar Pary Chambi, informó que las unidades educativas en que se reporte algún caso positivo de covid-19 deben suspender temporalmente las labores educativas presenciales y retornar a la modalidad virtual durante cinco a siete días, según establece el “Protocolo de bioseguridad para el retorno seguro a clases”. “Desde el Ministerio de Educación, en coordinación con el Ministerio de Salud, hemos hecho llegar el ‘Protocolo de bioseguridad’ a las escuelas, en caso de reportarse casos positivos de COVID”, sostuvo Pary, antes de confirmar que en las unidades educativas donde se detectaron tres casos positivos, uno en La Paz y dos en Santa Cruz, se activaron dichos protocolos de manera inmediata y oportuna. La autoridad explicó que el protocolo, elaborado por los Ministerios de Educación y Salud, estipula “la suspensión temporal de labores educativas en la modalidad de atención educativa presencial”, cuando se confirma algún caso positivo de COVID. “Si en una unidad educativa se detecta un caso confirmado, inmediatamente hay que tomar las decisiones correspondientes. No tienen que esperar la determinación de la Dirección Departamental, menos del Ministerio de Educación para suspender las actividades presenciales”, exhortó la autoridad. “Las acciones son inmediatas”, remarcó. El inciso c, del acápite 5.9. del “Protocolo de bioseguridad para el retorno seguro a clases”, señala: “Después de 5 y 7 días de iniciado el cambio temporal de las labores educativas presenciales por la modalidad de atención educativa a distancia, el personal de salud debe proceder a tomar muestras para diagnóstico de COVID 19, únicamente por RT_PCR, a todos los estudiantes del aula, para que el Director de la Unidad Educativa, en coordinación con su comunidad educativa, determine la modalidad de atención a implementar en el aula”. De acuerdo con la autoridad, el protocolo está elaborado para garantizar que las actividades educativas no se paralicen: “No se paraliza nuestra educación. En las unidades educativas que haya casos confirmados (de COVID), se suspende la modalidad presencial, pero se sigue estudiando en la modalidad virtual”, remarcó en conferencia de prensa brindada en la ciudad de Santa Cruz. La aplicación del “Protocolo de bioseguridad” está estipulado en el Artículo 6 de la Resolución Ministerial 0001/2022, que señala: El “Protocolo de Bioseguridad para el Retorno Seguro a clases del Subsistema de Educación Regular, en las modalidades de atención educativa: presencial y semipresencial, aprobada por la Resolución Biministerial No 0004/2021, será asumida por las autoridades educativas adecuando los protocolos de bioseguridad de acuerdo a su contexto o realidad”. En cuanto a las Modalidades de Atención Educativa, la norma indica en su artículo 4: “I. Ante la inexistencia de casos positivos del COVID-19, o cuando el riesgo de contagio sea mínimo, se trabajará en la modalidad presencial de acuerdo a la infraestructura, mobiliario, número de estudiantes e informe epidemiológico. II. Cuando la curva de contagios del COVID-19, comience a ascender y se presenten mayores restricciones emitidas por la autoridad competente de salud, la modalidad de atención educativa será semipresencial. III. Si la curva de contagios del COVID-19, es alta se trabajará con la modalidad de educación a distancia”.