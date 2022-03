Cochabamba: Allanan 5 oficinas de Alcaldía y Secretario alega que contratos son de gestión de Tellería





25/03/2022 - 14:30:53

Opinión.- La jornada de este viernes, personal del Ministerio Público, junto con la Policía, comenzó con el proceso de allanamiento de cinco oficinas de la Alcaldía de Cochabamba, en medio de denuncias por presuntas irregularidades en microempresas que no tendrían registro en Movilidad Urbana. De esta forma, inicialmente, el operativo, que se concentró en el área de Contrataciones, no supuso el precintado del lugar. En el sitio estuvo presente el secretario de Finanzas del municipio, Mauricio Muñoz, quien argumentó que las observaciones por supuestas incongruencias corresponden a gestiones pasadas, particularmente, a la del exalcalde interino Iván Tellería. Muñoz apuntó que, en el operativo, les han solicitado documentación de 2021, referente a contratos que, según el Secretario, fueron "heredados". "Estamos coadyuvando para que, de manera transparente, lo que caracteriza la gestión del alcalde Reyes Villa, se pueda esclarecer la verdad material de los hechos". Identificó al mandato de Tellería. "Son contratos realizados de enero hasta abril, es la gestión del exalcalde Tellería". "NADA QUE ESCONDER" El funcionario expuso que la actual gestión, la de Manfred, muestra predisposición para colaborar con el proceso investigativo. En consecuencia, señaló que "no hay nada que esconder". "Todo lo que están pidiendo estamos facilitando. Acá no hay nada que ocultar. Más bien, vamos a coadyuvar y exigir que esto quede de manera clara ante la ciudadanía porque ninguna situación errónea o equivocada fue realizada por nuestra gestión". Se prevé que el procedimiento, que supone el recojo de documentación, tome alrededor de dos horas.