Santa Cruz: Jhonny anula el contrato de aseo urbano; se interviene Emacruz, hay tres despidos y nuevo gerente





25/03/2022 - 14:24:54

El Deber.- El alcalde Jhonny Fernández anuló, por segunda vez en este año, el contrato del aseo urbano. El burgomaestre dio el anuncio en conferencia de prensa, en la que señaló que existían "fallas de fondo" y que la anulación se efectúa para garantizar la transparencia técnica, económica y ambiental. A esto se suman las denuncias por irregularidades expuestas desde el Concejo. “Como alcalde no voy a firmar ningún contrato que sea reñido con la ley”, afirmó tajante. Fernandez indicó que se realizó una intervención de Emacruz y que el Plan Integral de Aseo Urbano tendrá varios cambios y ajustes. Entre ellos, que solo será una licitación, no dos como en las anteriores oportunidades, y que se eliminarán de la propuesta los servicios de corte de pasto y tala de árboles. Sin embargo, se incluirá la desinfección y el lavado de calles y avenidas, el trabajo para evitar microbasurales y se exigirá equipos nuevos. Por esto, el alcalde indicó que el precio referencial cambiará; “los servicios no son los mismos”, argumentó. Por otro lado, Jhonny aseguró que los proponentes tendrán todas las condiciones para participar, sean estos nacionales o internacionales. La primera autoridad de la ciudad anunció una licitación para una planta de tratamiento de la basura, que trabajará tanto en la separación de los residuos, como en su aprovechamiento, a través del reciclaje o como insumo para generar energía. Mientras ese contrato sea adjudicado, el entierro sanitario continuará. En este periodo de transición, también para el aseo urbano, se contratará una empresa con experiencia en el rubro, según manifestó el alcalde. Del mismo modo, informó que Andrea Hoyos es la nueva gerente de Emacruz y que han sido alejados de su cargo tanto el anterior gerente Víctor Hugo Peralta, como otros dos funcionarios, a quienes se les iniciará un proceso sumario. Fernández señaló que espera de Emacruz un trabajo transparente y abierto a la ciudadanía. Por su parte, el concejal opositor Manuel Saavedra se refirió a la anulación del contrato de Aseo Urbano como una "oportunidad para que Emacruz y el alcalde hagan las cosas bien". A su juicio, al ser uno de los contratos más grandes de los municipios del país, debe hacerse con mucha responsabilidad y transparencia, por lo que espera que así suceda.