El MAS lanza invitación para festejar su 27 aniversario y no figuran Lucho y David





25/03/2022 - 08:31:25

El Deber.- El martes 29 de marzo el MAS festejará los 27 años de fundación y convocó a toda su militancia a esta fiesta que se realizará en Oruro. El dato curioso de la invitación es que no figuran los dos primeros mandatarios. En la nómina aparecen 36 grupos, pero en ninguno están las dos principales autoridades. “La dirección nacional del Movimiento al Socialismo Instrumento Político por la Soberanía de los Pueblos MAS-IPSP, en uso de sus legítimas atribuciones conferidas por el Estatuto Orgánico, convoca al XXVII aniversario que se realizará el día martes 29 de marzo del 2022 a partir de hora 14:00 en el Estadio Jesús Bermúdez en el departamento de Ouro”, señala la invitación masista. Hace un año, el líder de este partido, el expresidente Evo Morales, dijo que nunca habían organizado el festejo de aniversario y que desde 2021 se realizará cada año. La invitación hace énfasis en ensalzar a Morales. “Líder indiscutible del Estado plurinacional, de América Latina y el mundo”, señala el documento en referencia al expresidente. EL DEBER intentó comunicarse con el vicepresidente del MAS, Gerardo García, cuya firma aparece en la invitación pública, pero no contestó las llamadas y los mensajes. En el MAS dijeron que se trató de un “desliz” y que la invitación para los mandatarios sería “especial”. La invitación está dirigida a todos los grupos que sustentan al Gobierno y en la última parte convocan a “ministros, viceministros, senadores nacionales, diputados nacionales, gobernadores, asambleístas nacionales y departamentales, alcaldes y concejales” y no figuran el Presidente Luis Arce y el Vicepresidente, David Choquehuanca. Desde enero de este año, el MAS arrastra fricciones internas que el Gobierno y los dirigentes se niegan a aceptar. El último fin de semana el propio Evo Morales dijo que en su partido no había división, sino traición, y el lunes empezó una feroz campaña en contra de los dirigentes y diputados contestatarios como Rolando Cuéllar y Angélica Ponce, principalmente, a quienes expulsaron, al primero del MAS y a la segunda de las mujeres campesinas, Bartolina Sisa. Hace un año, Evo Morales, Luis Arce y David Choquehuanca, junto con las principales figuras del Gobierno y del MAS participaron en el acto que se realizó en la plaza San Francisco en La Paz.