La defensa de Añez pide que juicio sea presencial; presentará recurso





25/03/2022 - 08:27:48

Los Tiempos.- A tres días del inicio del juicio oral por el denominado caso “golpe de Estado II”, la defensa legal de la expresidenta Jeanine Áñez adelantó que insistirá con varios recursos para que este proceso se desarrolle de manera presencial. Por otra parte, cuestionan que la delegación de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) no se reúna con todas las personas que consideran que sus derechos humanos son vulnerados y sea selectivo en este proceso. “El tribunal ha optado por no dar curso a esta nuestra solicitud, nos responde aludiendo que no sería la vía correcta. Ante esta situación hemos interpuesto un incidente de actividad procesal defectuosa que debe ser resuelto, el lunes, en audiencia”, señaló Luis Guillén, abogado de la expresidenta. Agregó que en este incidente de actividad procesal defectuosa se pedirá que la audiencia sea presencial, toda vez que, “cuando todo está retornando a la normalidad”, no puede ser que un juicio de importancia sea virtual. “La virtualidad no es lo adecuado para el desarrollo de este proceso, las actividades poco a poco han ido volviendo a la normalidad y un juicio de la importancia como este no puede ser la excepción. No podemos permitir que la exmandataria sea juzgada detrás de una cámara sin escuchar lo que está sucediendo, sin tener contacto con sus abogados, esto vulnera el derecho a la defensa”, dijo Guillén. Responsabilidad Ayer, arribó al país una delegación de la CIDH para hacer seguimiento a las recomendaciones del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) por los hechos ocurridos en Bolivia entre el 1 de septiembre y 31 de diciembre de 2019. Luego de suscribir la creación de la Mesa de Seguimiento Bolivia (Meseg-Bolivia), la delegación se reunió con las víctimas de Senkata y se prevé lo mismo con los de Sacaba, pero no se prevé encuentro con otros grupos y personas que requirieron una cita, como la hija de la expresidenta. “El oficialismo no permite que se pueda generar ciertos mecanismos democráticos, sobre todo legales. La CIDH tiene una enorme responsabilidad de hacer cumplir sus observaciones que ha hecho, pero también tiene que continuar la labor efectiva de verificar que no se sigan vulnerando los derechos humanos en Bolivia”, señaló el diputado por Comunidad Ciudadana (CC), Marcelo Pedrazas. En ese aspecto, el Meseg-Bolivia informó que se reunió con asociaciones de víctimas, con autoridades del Estado y con organizaciones de sociedad civil para dialogar y escuchar sobre avances y desafíos del cumplimiento a las recomendaciones formuladas por el GIEI. Al respecto, la politóloga Patricia Velasco, señaló que si bien esta instancia tiene un compromiso con el Estado, eso no le impide recibir denuncias sobre vulneración de derechos humanos, venga de donde venga, porque la misión de la CIDH es velar por los derechos de las personas. Piden reparación a todas las víctimas El abogado especialista en derecho penal, Ramiro Cárdenas, dijo que la reparación a víctimas que recomienda el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) no solo tiene que darse para las de Senkata y Sacaba, toda vez que hubo también muertos y heridos en Montero, Santa Cruz, en Vila Vila y Potosí, además de estudiantes y mineros agredidos, casas asaltadas y quemadas en La Paz. “Al parecer, el seguimiento solo se va a circunscribir a sectores que le interesa al MAS, hubo víctimas en diferentes circunstancias y también merecen que sean atendidas, porque militantes de este partido también estuvieron involucrados en hechos violentos, y hasta ahora no hay responsables”.