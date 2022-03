Parlamentario de CC plantea incorporar la categoría mestizo en la boleta del Censo





25/03/2022 - 07:17:00

Erbol.- El diputado de Comunidad Ciudadana (CC), José Ormachea, propuso al Instituto Nacional de Estadística (INE) incorporar la categoría de “mestizo” en la boleta del Censo de Población y Vivienda 2022, en el apartado de autoidentificación de la ciudadanía. “En el Censo del año 2012 no se ha contemplado una categoría para la autoidentificación de lo que sabemos es una realidad nacional, muy posiblemente mayoritaria, que es la del mestizaje étnico cultural en Bolivia”, argumentó. En el Censo de 2012 se presunto a la población si pertenece a alguna nación o pueblo indígena originario campesino o afro boliviano. De ser afirmativa la respuesta se debía precisar a cuál, habiendo una lista predeterminada para el empadronador. Según Ormachea, en 2012 un 59% de la población no se autoidentificó con ninguna de las 36 naciones indígena originarias campesinas establecidas en la Constitución. “Es decir, una mayoría de nuestra población, cerca del 60%, no cuenta actualmente con el derecho a la autoidentificación personal”, sostuvo. Consideró que existe una motivación política para negar el reconocimiento de que los bolivianos son mayoritariamente mestizos. El opositor propuso también que se incluya la categoría “otro”, en la pregunta de autoidentificación, tomando en cuenta que existen otros pueblos indígenas que no fueron tomados en cuenta en la Constitución, como los Qhara Qhara.