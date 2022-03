Bielorrusia advierte a Polonia: La presencia de una misión de paz de la OTAN en Ucrania desataría la Tercera Guerra Mundial





24/03/2022 - 20:24:20

Infobae.- El dictador de Bielorrusia advirtió que la propuesta de Polonia de desplegar una fuerza de paz occidental en Ucrania podría desencadenar la Tercera Guerra Mundial. Alexander Lukashenko, que ha permitido que su aliada Rusia utilice el territorio de Bielorrusia para lanzar una invasión a Ucrania, cuestionó este jueves la oferta polaca de una misión de mantenimiento de la paz hecha la semana pasada, diciendo que “significará la Tercera Guerra Mundial”. “La situación es muy grave y muy tensa”, añadió. El comentario de Lukashenko se produce después de que el presidente ruso, Vladimir Putin, advirtiera al comienzo de la invasión de Ucrania que cualquier interferencia extranjera en la acción militar de Moscú desencadenaría una respuesta rusa inmediata que llevaría a “las consecuencias que nunca se han visto en su historia”. Pocos días después del inicio de la invasión, Putin ordenó poner las fuerzas nucleares rusas en régimen especial de combate. En una reunión en la capital bielorrusa, Minsk, Lukashenko dijo que los polacos “están locos” y consideró que si las personas “quieren tener un país” hay que “aferrarse a él con los dientes y aguantar”. El gobierno de Polonia ha planteado la posibilidad de que la OTAN envíe una misión de paz para Ucrania, una línea que la Alianza en principio siempre ha descartado en la medida en que no contempla enviar tropas a territorio ucraniano para evitar un potencial enfrentamiento con Rusia. “Esta misión no puede ser una misión desarmada. Debe tratar de suministrar ayuda humanitaria y pacífica a Ucrania”, declaró el viceprimer ministro polaco, Jaroslaw Kaczynski, el 15 de marzo en una reunión en Kiev con el presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky. “Creo que necesitamos una misión de paz de la OTAN, o posiblemente una estructura internacional más amplia, pero una misión que sea capaz de defenderse y que esté en territorio ucraniano, que esté en territorio ucraniano con el acuerdo del presidente y el gobierno ucranianos, y que no sea una misión indefensa”, dijo. Por otra parte, la Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN) equipará a sus fuerzas de combate desplegadas en el flanco oriental con protección contra amenazas químicas, biológicas y hasta nucleares, anunció este jueves el secretario general de la alianza, Jens Stoltenberg, en el marco de la cumbre de líderes en Bruselas. Los miembros de la alianza están “preocupados” por la posible utilización de esas armas en Ucrania por parte de Rusia, y por eso también acordaron en una cumbre “abastecer equipos para ayudar a Ucrania a protegerse de esas amenazas”, expresó. “Nuestro principal comandante militar, el general (Tod D.) Wolters ha activado los elementos de defensa química, biológica, radiológica y nuclear de la OTAN”, declaró el político noruego en la rueda de prensa posterior a la cumbre. “Esto incluye equipos de detección, equipamiento médico, adiestramiento contra la descontaminación y gestión de crisis”, explicó.