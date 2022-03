Copa dice que apoya al presidente Arce, no al MAS y que Evo terminó su ciclo





24/03/2022 - 19:39:02

Erbol.- La alcaldesa de El Alto, Eva Copa, manifestó este jueves su apoyo por el gobierno de Luis Arce, sin embargo, aclaró que no es un respaldo al Movimiento al Socialismo (MAS) y manifestó que Evo Morales ya ha terminado su ciclo y debe dar paso a nuevas generaciones. “Hay que diferenciar dos cosas: nosotros apoyamos al gobierno de Luis Arce, no al partido, porque creemos que el partido está destruyendo algo que se ha construido con mucho tiempo, con mucho trabajo, con mucho esfuerzo”, dijo Copa. La Alcaldesa reprochó la actitud de revanchismo plasmada en expulsiones que ha observado dentro del MAS. “Mucha gente ha dado la cara para que haya una elección y haya nuevos representantes y, lamentablemente, con las actitudes que están tomando, con el revanchismo que están haciendo, expulsando a diestra y siniestra, y queriendo intimidar, no es correcto”, agregó. Enfatizó que no es miembro del MAS, pero mencionó que en ese partido hay muchas corrientes ideológicas y organizaciones sociales que no comulgan igual. “Esperamos nosotros que puedan limar asperezas, porque no les están haciendo bien a su partido, lo están matando, pues, con sus diferencias con sus intereses”, dijo la exsenadora. Evo terminó su ciclo Copa manifestó que para el fortalecimiento del MAS, Evo Morales debe dar paso a nuevas generaciones. “Ha sido un expresidente, ha sido un líder indígena, nosotros lo hemos respaldado, pero creo que su ciclo ha concluido. Creo que tiene que dar paso a nuevas generaciones”, manifestó la Alcaldesa. Señaló también que Evo Morales debe dejar a Luis Arce hacer la gestión de gobierno, puesto que con sus intervenciones genera susceptibilidad. “Está (Luis Arce) tratando de levantar la economía en el país, pero cada vez que él (Evo Morales) interviene lamentablemente hace que haya mayor susceptibilidad y que el Movimiento al Socialismo esté cada vez quebrándose más”, finalizó la burgomaestre. Copa se manifestó luego de una reunión con el vicepresidente David Choquehuanca, junto a dirigentes vecinales. Explicó que con Choquehuanca se acordó el tema político, obras y economía. Quedaron en realizar una cumbre el 9 de abril, par tratar el el tema del Censo. Entre los temas que tocaron, la Alcaldesa reveló que ha manifestado su preocupación por el recorte presupuestario que tiene la ciudad. Cuáles son el ABC para que puedan ayudarnos prioridad pues ustedes han visto que esa carretera es una carretera internacional de igual manera Y es de alto tráfico y que necesitamos tener nuestras accionamiento “Este recorte que nos han hecho realmente nos está dando muchos problemas con las diferentes zonas, y el vicepresidente será nuestro portavoz para poder entablar una mesa con el Ministro de Economía”, indicó.