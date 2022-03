Bolivia vuelve a abstenerse: ONU aprueba resolución que exige a Rusia el cese de hostilidades





24/03/2022 - 19:24:50

Página Siete.- Bolivia volvió a abstenerse en la Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas, que adoptó este jueves una resolución que exige a Rusia el cese inmediato de hostilidades, así como todo ataque contra la población o infraestructura civiles. El texto, que estaba copatrocinado por 90 países, obtuvo 140 votos a favor, cinco en contra - Bielorrusia, Corea del Norte, Eritrea, Rusia y Siria-, y 38 abstenciones, entre ellas la de Bolivia. El documento fue impulsado por Francia y México, que primero intentaron presentarlo ante el Consejo de Seguridad sin obtener el consenso necesario, y consiguió que decenas de países, entre ellos Ucrania, se adhirieran a su patrocinio en la Asamblea General, informó la ONU. Se trata de la tercera ocasión en la que Bolivia no vota a favor ni en contra de la resolución de la ONU. A fines de febrero, cuando la invasión rusa tomó cuerpo, el Gobierno boliviano se abstuvo de votar sobre la resolución que exigía a Rusia que “retire de inmediato, por completo y sin condiciones, todas sus fuerzas militares de Ucrania dentro de sus fronteras reconocidas internacionalmente”. Similar postura asumió en el Consejo de Derechos Humanos de la ONU, que aprobó a principios de marzo que se inicien investigaciones sobre posibles violaciones a derechos humanos de Rusia durante su invasión a Ucrania a través de una comisión de expertos. Argumentos bolivianos En un comunicado publicado la tarde de este jueves, la Cancillería boliviana comunicó que “la representación del Estado Plurinacional de Bolivia votó a favor de la Resolución propuesta por Sudáfrica, que se centraba en soluciones a la crisis humanitaria dejando los intereses geopolíticos de lado, la cual no fue aceptada”. “Lamentamos que la propuesta de Sudáfrica no fuera aceptada ya que se centró en buscar soluciones a la crisis humanitaria en Ucrania, para lo que pide el cese inmediato de hostilidades de todas las partes, al contrario que la Resolución presentada por Ucrania, patrocinada por México y Francia, que solo pedía el cese de hostilidades de Rusia”, indicó el viceministro de Relaciones Exteriores, Freddy Mamani, cita un boletín institucional. De acuerdo a la práctica de la Asamblea General de la ONU, en atención a los procedimientos del órgano internacional, Ucrania solicitó se someta a voto la posibilidad de presentar el proyecto de resolución de Sudáfrica, esta moción tuvo 50 votos a favor, 36 abstenciones y 67 en contra. El viceministro Mamani aclaró que la resolución de Sudáfrica se basó en los principios de humanidad, neutralidad, imparcialidad e independencia, los cuales son esenciales en este caso. “La guerra no tiene ganadores, los verdaderos héroes son aquellos que trabajan por la paz. Es solo una de las razones de nuestra abstención al voto a la resolución presentada por Ucrania y patrocinada por México y Francia”, dijo Mamani. La Cancillería boliviana puntualizó que “de acuerdo a la práctica de la Asamblea General de la ONU, en atención a los procedimientos del órgano internacional, Ucrania solicitó se someta a voto la posibilidad de presentar el proyecto de resolución de Sudáfrica, esta moción tuvo 50 votos a favor, 36 abstenciones y 67 en contra". El proyecto de resolución promovido por Sudáfrica, que no mencionaba el papel de Rusia en la guerra, pedía el cese negociado e inmediato de las hostilidades por todas las partes en el conflicto, y alentaba el diálogo político, las negociaciones, la mediación y otras vías pacíficas para lograr una paz duradera, informó la ONU.