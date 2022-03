De fallos ilícitos a avasalladores en autos de lujo: el lío por las tierras en Guarayos





24/03/2022 - 15:38:28

Página Siete.- El conflicto por las tierras incautadas al estadounidense Jacob Ostreicher en la comunidad San Antonio del Junte, en Guarayos, Santa Cruz, destapó una serie de denuncias: desde fallos judiciales irregulares a favor de particulares y avasallamientos de personas que llegaron a aquella zona en autos de lujo y pidieron la dotación de esas tierras. El predio en conflicto se conoce hoy como “La Colombiana”. Esas tierras pertenecen a Ostreicher, pero le fueron incautadas a raíz de un proceso penal que sigue activo. Un fallo judicial dispuso que esos bienes sean administrados por la Dirección de Registro, Control y Administración de Bienes Incautados (Dircabi). Pero, en 2018 el juez Remberto Basoalto dispuso que Dircabi entregue esas tierras a un particular. En 2019, el Ministerio de Gobierno pidió al juez dejar sin efecto esa determinación porque incurría en delitos, pero no se le dio curso, según denuncia y documentos difundidos en Gigavisión. Jimmy Montaño, abogado de Ostreicher, denunció que en esas tierras están lucrando particulares hace varios años, cuando debiera usarse para el Estado, a través de Dircabi. “Estas (tierras) están siendo utilizadas por particulares y no asi en favor del Estado. Son diferentes predios, maquinarias, (había) ganado de alta genética (…) No entendemos cómo se han entregado esos predios a personas particulares”, dijo Montaño. La propiedad es administrada por la abogada colombiana Claudia Liliana Rodríguez, exsocia de Ostreicher, acusada de apropiarse de esos predios; la mujer es pareja del exfiscal Álvaro la Torre. Ahora, la gente de Rodríguez y los interculturales se disputan esas tierras. La Torre contó ayer a radio Ritmo de Guarayos que un grupo de avasalladores ingresó el fin de semana a ese predio para robar y agredir a los trabajadores. Identificó a los cabecillas y puso una demanda por esos hechos. “Estos avasalladores estaban dentro de la propiedad y aquí ustedes pueden ver vagonetas de lujo, camioneta Toyota Tacoma, Hilux, tipo taxi, jeeps; quítense la idea de que los avasalladores son gente pobre. Aquí les estoy demostrando con fotografías”, aseguró el exfiscal. Agregó que los avasalladores levantaron el nombre de Juan Manuel Pinto, encargado de Dircabi en Santa Cruz, quien les dijo supuestamente que iba a posesionarlos en esas tierras. Pero días atrás, Pinto negó que Dircabi haya entregado esa propiedad a particulares y aseguró que sigue siendo un bien incautado. Explicó que Ostreicher adeudaba pagos a sus extrabajadores que superan los tres millones de bolivianos; por esa razón una instancia judicial les otorgó esas tierras para trabajar y así cubrir la necesidad del pago. Por su lado, el grupo de interculturales, denunciados por avasallamiento, mantienen por cuarto día el bloqueo en la vía que une Santa Cruz con Beni, en protesta por la muerte de un joven y para que se atiendan sus demandas, entre ellas la dotación de tierras en aquella zona. El sábado se produjo un enfrentamiento entre interculturales y personas que trabajan para Rodríguez, en la propiedad “La Colombiana”. En ese conflicto, FranklinDelgadillo, de 21 años, perdió la vida por un impacto de bala.