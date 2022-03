Camacho en Brasil: La corrupción del Gobierno de Añez dejó a la oposición en una situación dura





24/03/2022 - 15:18:07

Los Tiempos.- En una entrevista a medios brasileños, el gobernador de Santa Cruz, Luis Fernando Camacho, afirmó que los errores del Gobierno transitorio de Jeanine Áñez afectaron mucho a la oposición al MAS en Bolivia. Camacho dio declaraciones a los medios brasileños en el marco de su visita al vecino país por motivos de cooperación internacional. "La gestión de Áñez estuvo marcada por muchos errores, lo que generó una gran crisis para todos los que estaban en la oposición. Metieron en la misma bolsa a todos los que no estaban alineados con el MAS. Todos estos errores pesaron mucho", dijo Camacho a la prensa de Brasil, según Página Siete. Áñez tomó el poder en Bolivia en noviembre de 2019, luego de la renuncia de Evo Morales en medio de protestas por denuncias de fraude electoral. "La corrupción de ese gobierno fue terrible y dejó en una situación muy dura a toda la oposición. Era un gobierno que tenía un mandato, no debió extenderse. Pero la expresidenta se disculpó por haber extendido su mandato y por haber confiado en personas que negociaron los sueños y las luchas del pueblo boliviano", aseveró. Camacho dijo que la posesión de Áñez fue legítima y que su arresto fue ilegal y "revanchista". "A todas las personas, no sólo a un expresidente, que sean detenidas se les debe respetar el debido proceso, se les deben garantizar sus derechos. En el caso del expresidente, hay un revanchismo, una clarísima búsqueda de venganza. Un intento del MAS de mostrar a sus militantes que está tratando con mano dura a los que piensan diferente", indicó. "Ella debe rendir cuentas de acuerdo con las reglas, respetando sus derechos. Poner en riesgo tu salud no es parte de la sentencia, que ni siquiera salió. Es una boliviana más que está siendo tratada injustamente por la Justicia boliviana", aseveró. Camacho a su vez insistió en la legitimidad de Luis Arce en el Ejecutivo y manifestó que su victoria en las elecciones presidenciales de 2020 demuestran que el "problema" era Evo Morales. "Él era el problema. El que violó las leyes, los derechos, el voto. El que quería ser reelegido a toda costa era Morales. (...) No se trataba de otra persona, estamos hablando de quien gobernó durante 15 años y no respetó a su pueblo. Nuestra lucha tenía un propósito: sacar a los que violaban al pueblo", dijo. El Gobernador también sostuvo que el pueblo cruceño fue el impulsor de la "revuelta" de 2019 y que no era un momento para términos medios. "Fue una participación histórica, en la que tuve el honor de estar del lado de un pueblo que revolucionó la historia de un país en busca de su libertad, democracia y respeto al voto. En esta revuelta, el actor principal fue el pueblo cruceño, quien generando unidad con el pueblo boliviano, la convirtió en una movilización nacional", aseveró. "Cuando se trata de defender la democracia, la libertad, el derecho al voto del ciudadano, yo creo que sí, tenemos que ser radicales, no podemos permitirnos ningún cálculo político. En momentos como este, seamos siempre radicales", dijo. Camacho también marcó distancia con el actual presidente de Brasil, Jair Bolsonaro. "No lo conozco ni tengo elementos sólidos para responder si nos parecemos o no. Mi motivación es la fe, que es la principal motivación de un pueblo. (...) Cada persona es diferente. No sé qué valores definen al presidente", dijo.