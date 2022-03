Embajador ante la ONU dice que Brasil está preocupado por los vulnerables en Ucrania





24/03/2022 - 10:03:53

Agencia Brasil.- El embajador João Genésio de Almeida, representante permanente adjunto de Brasil ante la Organización de las Naciones Unidas (ONU), dijo este miércoles, durante una sesión de emergencia de la Asamblea General que Brasil está preocupado por los efectos de la invasión de Ucrania por parte de Rusia para las personas vulnerables, "incluso debido a los informes de dificultades para rescatar a personas con discapacidad”. “Los civiles que deseen huir de las hostilidades deben poder hacerlo de manera segura, y quienes opten por quedarse no deben convertirse en blanco de ataques. Asimismo, las partes deben dar salvoconducto a las remesas de socorro a los más necesitados”, defendió el embajador. Genésio de Almeida dijo que es necesario cuidar no solo a los refugiados, sino también a los ciudadanos que se quedaron en Ucrania, y reforzó la importancia del cese de las hostilidades. Advirtió que la guerra podría tener un impacto devastador en la seguridad alimentaria y aumentar el riesgo de hambre en todo el mundo, particularmente en los países en desarrollo. El embajador dijo que las sanciones indiscriminadas también podrían tener efectos negativos para los más pobres, que aún intentan recuperarse de los daños de la pandemia. “Independientemente de las causas de un conflicto, una vez que estalla, se debe salvar a los civiles, los heridos deben recibir atención médica, la asistencia humanitaria debe llegar a quienes la necesitan y los detenidos deben ser tratados con humanidad en todas las circunstancias”, dijo.



Ucrania Sergiy Kyslytsya, embajador de Ucrania ante la ONU, recordó que hoy (24) se cumple un mes desde que comenzó la invasión rusa. “Un mes desde que la vida de los ucranianos se dividió en dos partes: un pasado pacífico y el ahora, lleno de guerra, sufrimiento, muerte y destrucción”. Kyslytsya llamó la atención sobre el hecho de que los ciudadanos ucranianos mueren de hambre y son asesinados cuando intentan huir de las ciudades destruidas. Instó a los estados miembros de la ONU a firmar una resolución que pide el fin inmediato de la agresión rusa.

Rusia Vassily Nebenzya, el embajador ruso, a su vez, pidió a los países que no voten a favor de la resolución presentada por Ucrania, que, según él, se dio en el contexto de los esfuerzos antirrusos. Nebenzya dijo que presentará una resolución humanitaria respaldada por Rusia al Consejo de Seguridad. "Si nuestros colegas occidentales en el Consejo de Seguridad están realmente preocupados por la situación humanitaria allí, tienen la oportunidad de votar por nuestro proyecto de resolución humanitaria".