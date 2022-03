La OTAN preocupada por que los fracasos en Ucrania vuelvan a Putin más peligroso





24/03/2022 - 09:59:21

VOA.— La OTAN está cada vez más preocupada por que los fracasos de Rusia en Ucrania puedan estar haciendo que el presidente Vladimir Putin se vuelva más peligroso, y algunos funcionarios llegan a compararle con un animal acorralado listo para atacar. Las advertencias de Washington y Bruselas se producen cuando nuevas estimaciones de inteligencia sugieren que hasta el 20% de las tropas del Kremlin enviadas a Ucrania han sido abatidas, heridas o capturadas, mientras que Ucrania ha plantado cara a Rusia hasta casi paralizarla. "No sé si se puede ir tan lejos como para hablar de estancamiento, pero está claro que después de un mes, Rusia no ha logrado casi ninguno de sus objetivos estratégicos", dijo un alto funcionario de la OTAN, que habló con reporteros el miércoles bajo condición de anonimato para discutir inteligencia. "Están estancados en Kiev. Están estancados en Járkov. El precio en el campo de batalla ha sido alto La OTAN informa que, en base a informes de inteligencia de Ucrania y a sus propias observaciones, incluida información publicada accidentalmente por Moscú, calcula que entre 7.000 y 15.000 soldados rusos han muerto ya en batalla. Cuando se tiene en cuenta los soldados heridos, capturados y desaparecidos, la Alianza Atlántica cree que el número de tropas rusas que ya no están en el campo de batalla es de entre 30.000 y 40.000. Pero los funcionarios occidentales advierten que, en lugar de retroceder, Putin ha decidido responder al fracaso con una brutalidad aún mayor y tácticas que recuerdan a una era anterior. "Lo que hacen son técnicas de la Segunda Guerra Mundial, de hace 70 años", dijo el alto funcionario de la OTAN, acusando a Moscú de bombardear la ciudad ucraniana de Mariúpol con el único objetivo de someterla. "Para llegar a este extremo, para cometer tal brutalidad, es necesario sentirse acorralado y verse empujado a romper todas las reglas morales humanas".



La Alianza Atlántica, "en peligro" El funcionario advirtió, además, que el fracaso de Rusia para subyugar rápidamente a Ucrania está alimentando el odio ya profundo del mandatario hacia los valores occidentales, aumentando así las posibilidades de que elija expandir el conflicto más allá de Ucrania. "La alianza está absolutamente en peligro", sentenció el funcionario. En este sentido, existe una creciente preocupación porque el mandatario ruso pueda recurrir al uso de armas de destrucción masiva, ya sean nucleares, químicas o biológicas. De hecho, a finales de febrero, Putin puso el arsenal nuclear ruso en estado de alerta. "Rusia debe detener su ruido de sables nucleares. Esto es peligroso y es irresponsable", dijo el miércoles el secretario general de la OTAN, Jens Stoltenberg, en rueda de prensa desde Bruselas, donde este jueves se celebrará una reunión extraordinaria de jefes de Estado de la Alianza Atlántica. "Cualquier uso de armas nucleares cambiará fundamentalmente la naturaleza del conflicto", advirtió Stoltenberg. "La OTAN está ahí para proteger y defender a todos los aliados, y transmitimos un mensaje muy claro a Rusia de que la guerra nuclear no se puede ganar y nunca se debe librar".