Nicaragua: Declaran culpable de lavado de dinero a Juan Lorenzo Holmann, gerente del diario La Prensa





24/03/2022 - 09:52:38

VOA.- Al igual que el resto de opositores juzgados en Nicaragua en las últimas semanas, el gerente general del periódico La Prensa, Juan Lorenzo Holmann fue declarado culpable este miércoles del cargo de lavado de dinero que le ha imputado la justicia controlada por el presidente Daniel Ortega. Según la Fiscalía que ha pedido nueve años y cuatro meses de prisión para el directivo del diario más antiguo de Nicaragua, Holmann supuestamente realizaba lavado de dinero por medio del último diario impreso que quedaba en pie en Managua y que dirigía hace menos de tres años. Las pruebas presentadas por la Fiscalía consistían en declaraciones de Policías que realizaron el allanamiento en las oficinas de la Fundación Violeta Barrios de Chamorro, también acusada de supuesto lavado de dinero. La jueza de Managua, Nadia Camila Tardencilla, que llevaba el proceso contra Lorenzo, emitió el fallo de culpabilidad, informó el diario La Prensa. Juan Lorenzo fue detenido en agosto de 2021 luego de que el gobierno allanara el diario La Prensa y se tomara el edificio de facto. Desde entonces el empresario permanece bajo prisión en las celdas conocidas como El Chipote, en Managua. “Me siento orgulloso de pertenecer a la familia que tengo, en la que mis padres me criaron con valores morales y cristianos. Aquí lo que han dicho son mentiras y falsedades sobre mi persona”, dijo Lorenzo al escuchar la condena, según informó a La Prensa, Chystal Munguía, esposa del empresario. Futuro incierto para el periódico Pero el fallo contra Holmann no solamente lo afectará de forma personal porque pasará más tiempo en prisión, sino por el futuro del periódico que por ahora solo está en digital. Una periodista del área de Política de La Prensa dijo a la VOA bajo el anonimato que el fallo judicial previsible vuelve a crear incertidumbre entre los colaboradores. "A varios periodistas tras el allanamiento del periódico les cambiaron el tipo de contrato, y hoy por hoy, están por servicios profesionales porque legalmente La Prensa no existe", dijo. "Lo que decían antes de la declaración de culpabilidad, era que tenían esperanza de qué la situación tal vez mejorará y que ese cambio era momentáneo, pero como era de esperarse pasó todo lo contrario. Ahora creo que el reto es sumamente grande, y en realidad dependerá de la familia de Holmann y las acciones que vayan a tomar para que siga en La Prensa. Eso podría incluir otro recorte del personal, o buscar cómo mantener a los pocos periodistas (reporteros y editores), fotógrafos, y algunos conductores", agregó. Nicaragua vive una de sus peores crisis políticas en los últimos 30 años. El gobierno de Daniel Ortega desde su retorno al poder en 2007 ha clausurado varios medios de comunicación como Confidencial, 100%Noticias, entre otros, pero también ha desatado una persecución contra periodistas, empresarios y opositores.