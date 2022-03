67 contra 13: La diferencia en el MAS entre los que apoyan y los que rechazan interpelar a Del Castillo





El diputado del Movimiento Al Socialismo (MAS) Juanito Angulo confirmÓ este miércoles que la mayoría de la bancada del partido oficialista decidió que el ministro de Gobierno, Carlos Eduardo del Castillo, sea interpelado. Reveló que 67 legisladores votaron a favor y 13 en contra. Gran parte de los legisladores considera que fue insuficiente la explicación que dio la autoridad gubernamental sobre los dichos de que hay diputados que “se llenan los bolsillos” con la producción de hoja de coca, publica Correo del Sur. “Los colegas diputados han dicho que el ministro Del Castillo vaya a la interpelación. Se sometió a votación y 67 dijeron que sí y 13 dijeron que no. Entonces así se aprobó la interpelación pertinente”, dijo Angulo en declaraciones a Urgente. No hay fecha ni hora para que el Ministro de Gobierno comparezca ante el pleno de la Asamblea Legislativa Plurinacional. El legislador explicó que se debe elaborar “un pliego interpelatorio”, que debe pasar por dos filtros: el Presidente de la Cámara de Diputados y el de la Asamblea Legislativa. La también diputada oficialista Deisy Choque confirmó que no todos estuvieron de acuerdo, pero que se respeta la decisión de la mayoría de la bancada nacional. El Ministro pidió disculpas por sus afirmaciones; sin embargo, no son suficientes para buena parte de la bancada del MAS en el Legislativo.



¿La interpelación estaba prevista? Según el diputado del MAS Renán Cabezas, la interpelación a Del Castillo en la Asamblea ya estaba prevista por otros asuntos de la cartera de Estado que dirige. “Hay que aclarar que la interpelación no es por la declaración desafortunada (del Ministro), son temas de gestión. Es más, la interpelación la habíamos planteado semanas antes; la semana pasada hemos firmado una interpelación, que ha sido remitida por conducto regular”, afirmó Cabezas en declaraciones recogidas por El Deber.