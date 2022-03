Pese a antecedentes, políticos avivan las ilusiones sobre el mar





24/03/2022 - 09:12:45

Página Siete.- Pese al fallo de la Corte Internacional de Justicia (CIJ) y a que el presidente de Chile, Gabriel Boric, cerró la posibilidad de negociar soberanía, políticos como el presidente Luis Arce; los titulares del Senado y Diputados, Andrónico Rodríguez y Freddy Mamani; Evo Morales; Carlos Mesa y Samuel Doria Medina avivan las ilusiones de retornar al mar. Los analistas Hugo San Martín y Paúl Coca señalaron que la apelación al mar por parte de los líderes políticos se explica porque el asunto está arraigado en gran parte de los bolivianos, por lo cual el tema es usado para ganar adeptos. El 1 de octubre de 2018, la CIJ dictaminó que “Chile no contrajo la obligación de negociar un acceso soberano al mar” con Bolivia. El 14 de marzo de este año, luego de asumir, Boric llamó a Bolivia a restablecer las relaciones bilaterales pero sin hablar de negociar su soberanía. Sin embargo, Bolivia insiste en que el tema es irrenunciable. Ayer, en el discurso del “Día del Mar”, el presidente Arce dijo que no habrá restablecimiento de relaciones si no se soluciona el tema mar. “El restablecimiento de relaciones diplomáticas sólo se podrá dar en el marco de la solución al tema marítimo pendiente”, afirmó. El exmandatario Morales, quien impulsó la demanda con un resultado en contra, indicó que el fallo de La Haya no es determinante para que Chile y Bolivia puedan negociar sobre el mar. “En el Día del Mar reafirmamos junto a nuestro pueblo que la salida soberana al Pacífico, arrebatada injustamente por la invasión chilena de 1879, es una demanda que vivirá en los corazones de todos los bolivianos hasta que recuperemos plenamente ese derecho”, escribió en sus redes sociales. El líder de Comunidad Ciudadana (CC), Carlos Mesa, también señaló que la reivindicación marítima es irrenunciable. “Nuestro acceso soberano al océano Pacífico es una reivindicación histórica que hace a la esencia de Bolivia, más allá de nuestras diferencias. La razón y la justicia de esta causa no cesará hasta conseguir ese objetivo”, expresó. Al respecto, Samuel Doria Medina, secretario general de Unidad Nacional aseguró: “el mar es irrenunciable. Con esto en mente, hoy necesitamos restaurar las posibilidades perdidas por el fracaso de la demanda en La Haya. Será un proceso largo en el que deberemos dialogar con Chile”. El senador Rodríguez sostuvo que nuevamente ante el mundo reivindicamos nuestro derecho irrenunciable e imprescriptible de volver a las costas del Pacífico con soberanía. Por su parte, el diputado Mamani afirmó que “nuestro derecho a una salida soberana al mar es un derecho legítimo al que no vamos a renunciar”. José Manuel Ormachea, legislador de CC, detalló que la reivindicación marítima está constitucionalizada. “Es parte de nuestro ADN el buscar soluciones para poder llegar al océano Pacífico o al mar”, agregó. Ganar a la opinión pública El politólogo Hugo San Martín manifestó que el tema mar es usado por gobernantes y por políticos para proyectarse ante la población. Añadió que esto se debe a que los temas nacionalistas avivan los ánimos de los bolivianos “Hablar del tema del mar es una lógica que tienen todos los que se encuentran liderando el país, en determinado momento. Utilizar el tema del mar como argumento para ganar alguna simpatía en la opinión pública. Los temas nacionalistas caen bien en la mentalidad de los bolivianos”, enfatizó. San Martín recordó que Morales habló de la reivindicación marítima en reiteradas oportunidades; también lo hizo Jeanine Añez y ahora lo hace Arce, puesto que creen que pueden conseguir adeptos. El analista político Paúl Coca señaló que para Chile el tema del mar ya está cerrado y fue ratificado por su actual gobernante Gabriel Boric. En ese entendido, subrayó que los anuncios de políticos sobre este tema sólo tienen un objetivo proselitista, con miras a futuras elecciones. “El tema del mar se maneja cada 23 de marzo con fines políticos, eso es así. Los políticos juegan con el sentimiento de la gente porque el tema del mar está arraigado en el sentimiento de una parte de la población. Lo que hacen es jugar con esa esperanza de la gente para que el Gobierno o los políticos de oficialismo y oposición puedan lograr un apoyo”, complementó en analista. Coca recomendó que se debería ver otras alternativas para tener una salida al mar a través de Perú, para aprovechar el comodato que tenemos en el puerto de Ilo.