Cuéllar: La vieja rosca del MAS puede irse del gobierno de Arce





24/03/2022 - 08:29:15

El diputado Rolando Cuéllar se reunió ayer, miércoles, con el presidente Luis Arce quien, dijo, le dio “la confianza” para seguir trabajando como legislador y afirmó que “volcará” la página de lo ocurrido con la dirección nacional del Movimiento Al Socialismo (MAS), que lo expulsó del partido hace una semana. “Nuestro presidente (Luis Arce) nos reconoce y nos respeta como diputado nacional, nos ha dado la confianza para seguir trabajando”, afirmó el asambleísta cruceño a ANF, después de participar de la reunión con el Presidente en la Casa Grande del Pueblo. Cuéllar manifestó que en el congreso del Movimiento al Socialismo se pasará la factura a la dirección nacional por la derrota electoral en las elecciones subnacionales; y advirtió que si a la “vieja rosca” no le gusta el gobierno de Luis Arce y David Choquehuanca, las puertas están abiertas El legislador expulsado de las filas del MAS por el Tribunal de Ética, manifestó que la dirección nacional “obsoleta” y que ya feneció su mandato el año 2017, va a tener que responder por haber perdido en las elecciones subnacionales en La Paz, Pando, Beni, Chuquisaca, Tarija y Santa Cruz. “Van a responder por qué perdimos a una líder indiscutible como Eva Copa. Y se perdió por el dedo (…), se perdió en La Paz, Pando, Beni, Chuquisaca, Tarija y Santa Cruz”, sostuvo el diputado quien anunció que no renunciará a su curul. En las elecciones subnacionales en MAS perdió esas gobernaciones, también perdió en el municipio de El Alto, ganó Copa que decidió participar con otra sigla política, cuando el partido azul le bajó el dedo como candidata. Cuellar advirtió que la “factura se la cobraremos en el congreso nacional del MAS. Ahí vamos a ver quiénes salen expulsados. Si a la vieja rosca no le gusta nuestro gobierno de Luis Arce y David Choquehuanca, las puertas están abiertas. Antes que las bases lo echen por el techo”. Cuéllar, afirmó este miércoles que el presidente Luis Arce lo reconoce como asambleísta nacional legítimo y recibió su confianza para trabajar por Santa Cruz, tras una reunión de la bancada oficialista con el mandatario. “Nuestro presidente (Luis Arce) nos reconoce y nos respeta como diputado nacional, nos ha dado la confianza para seguir trabajando y como le digo, eso se vuelca la página y vamos a seguir trabajando con el Gobierno nacional”, afirmó a la ANF el asambleísta del MAS luego de participar de la reunión con Arce en la Casa Grande del Pueblo en La Paz. Enríquez Cuellar fue expulsado del partido azul por cuestionar el liderazgo de Evo Morales y pedir renovación, además que le exigen el curul que ocupa. El Tribunal de Ética del MAS lo acusó de transfugio que está incorporado en la Ley de Organizaciones Políticas, argumento que usaron para alejarlo del partido gobernante. Sin embargo, el legislador dijo que no renunciará a su curul, es más continuará trabajando en su región y fiscalizando como hasta ahora lo hizo; y desafió a la "vieja rosca" en relación al entorno de Morales a intentar sacarlo de la diptuación.

Correo del Sur y Agencias