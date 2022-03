Tras levantar sus restricciones anticovid varios países europeos viven un aumento de casos





23/03/2022 - 22:07:30

Infobae.- Varios países europeos, como Alemania, Francia, Italia y el Reino Unido, levantaron demasiado “brutalmente” sus restricciones anticovid y viven ahora un claro aumento de los casos debido a la subvariante BA2, lamentó este martes la Organización Mundial de la Salud (OMS). En una rueda de prensa en Moldavia, el director de la OMS para Europa, Hans Kluge, afirmó que la situación epidemiológica del continente debe vigilarse, pero aseguró que seguía manteniendo su “optimismo”. El número de casos de covid está aumentando en 18 de los 53 países del área europea de la OMS, según la organización. ”Los países en los que observamos un aumento particular son el Reino Unido, Irlanda, Grecia, Chipre, Francia, Italia y Alemania”, dijo Kluge. “Estos países han levantado las restricciones brutalmente”, según el funcionario de la ONU. Según datos de la OMS, el número de nuevos casos en Europa había descendido bruscamente tras alcanzar un máximo a finales de enero, pero ha repuntado desde principios de marzo. En los últimos siete días se han registrado más de 5,1 millones de nuevos casos y 12.496 muertes en zona europea de la OMS, lo que eleva el número total de casos detectados desde que empezó la pandemia a casi 194,4 millones y el número de muertes a más de 1,92 millones. Los epidemiólogos explican el incremento de casos en la predominancia de la sub-variante de Omicron BA.2, un 30% más contagiosa -pero no más peligrosa- que su predecesora, la BA.1. La quinta ola observada en Europa aún no ha terminado y los expertos apuntan a la “desenvoltura” de las políticas (de salud pública) en Europa, a las que ya han acusado de levantar la guardia demasiado rápido en anteriores olas. “En este momento, soy optimista pero vigilante”, afirmó Kluge. Como punto positivo, “hay un gran capital de inmunidad (...) gracias tanto a la vacunación como a las infecciones”, señaló. Asimismo, con el invierno terminado, “la gente se reunirá menos en espacios cerrados”, agregó. Pero además, la variante ómicron “es menos virulenta en las personas totalmente vacunadas con una dosis de refuerzo”, incluso si “en los países con menor tasa de vacunación sigue siendo una enfermedad que mata”, señaló Kluge. “Vamos a tener que convivir con el covid aún durante un tiempo, pero eso no quiere decir que no podamos acabar con la pandemia”, aseguró.