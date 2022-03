Estados Unidos, Reino Unido y Suecia enviarán armas a Ucrania en los próximos días





23/03/2022 - 21:54:42

Infobae.- El primer envío de un nuevo paquete de armas de 800 millones de dólares para Ucrania, que el presidente Joe Biden autorizó la semana pasada, saldrá de Estados Unidos este jueves o viernes y no tardará en llegar a Ucrania, dijo este miércoles un alto funcionario de defensa estadounidense. El funcionario, que habló con periodistas de la agencia de noticias Reuters bajo condición de anonimato, no especificó qué sistemas se incluirán en los primeros envíos a Ucrania, pero dijo que se dará prioridad a los tipos de armas defensivas que ya utilizan las tropas ucranianas. “Ya estamos armando stocks en Estados Unidos y nos estamos preparando para enviarlas allí”, dijo el funcionario. A esta asistencia también se suma la anunciada por Suecia este miércoles. El gobierno de la premier Magdalena Andersson informó la decisión de realizar un segundo envío de armamento a Ucrania, tras haber autorizado el pasado 26 de febrero un primer cargamento por valor de 41,5 millones de dólares. “Suecia doblará su contribución a las fuerzas armadas de Ucrania con 5.000 armas antitanque adicionales y con equipamiento para retirar minas. Otra decisión histórica”, escribió la ministra de Exteriores Ann Linde en su cuenta de Twitter. “Es extremadamente importante seguir apoyando activamente a Ucrania”, añadió el ministro de Defensa sueco Peter Hultqvist. El envío de armas aprobado a finales de febrero rompió con la tradición de neutralidad de Suecia, país aliado pero no miembro de la OTAN, de no mandar armamento a países en conflicto, ininterrumpida desde la invasión soviética de Finlandia en 1939. Y, además, el primer ministro británico Boris Johnson anunció este miércoles que el Reino Unido entregará 6.000 misiles adicionales a Ucrania, duplicando así sus suministros de armas defensivas al país desde la invasión rusa. Pese a la resistencia “extraordinariamente valiente” de los ucranianos, “no podemos quedarnos de brazos cruzados y dejar que los rusos destruyan las ciudades ucranianas”, dijo Johnson en la víspera de sendas cumbres de la OTAN y el G7. “El Reino Unido trabajará con nuestros aliados para aumentar el apoyo militar y económico a Ucrania, reforzando sus defensas”, añadió Johnson. Estos 6.000 misiles defensivos se suman a los más de 4.000 misiles antitanque, incluidos NLAW y Javelin, y misiles portátiles de alta velocidad Starstreak que ya habían enviado el Reino Unido a Ucrania. Johnson también anunció una ayuda de 25 millones de libras (33 millones de dólares, 30 millones de euros) para el ejército ucraniano, además de los 400 millones de libras de ayuda económica y humanitaria ya prometidos. El Reino Unido también destinará 4,1 millones de libras a BBC World Service, el servicio internacional del grupo público de radiotelevisión británico, para “combatir la desinformación en Rusia y Ucrania”, y proporcionará un mayor apoyo a la investigación del Tribunal Penal Internacional sobre posibles crímenes de guerra. Por otro lado, los líderes de la OTAN apoyarán este jueves en su cumbre extraordinaria en Bruselas el emplazamiento de cuatro nuevos batallones multinacionales en Eslovaquia, Hungría, Rumanía y Bulgaria, ante la amenaza que supone Rusia tras su invasión de Ucrania, a la que acordarán suministrar equipos para protegerse de posibles ataques químicos o nucleares. Los jefes de Estado y de Gobierno de los 30 países de la Alianza Atlántica se reunirán en la capital belga para evaluar la respuesta a la crisis en Ucrania, cuyo presidente, Volodymyr Zelensky, intervendrá por videoconferencia en la sesión de trabajo. La OTAN ha pedido insistentemente a Rusia que pare su ataque a Ucrania y que vuelva a la vía diplomática, pero, al mismo tiempo, ha decidido acelerar las medidas para dar más seguridad a los aliados. Los líderes de la OTAN prevén el jueves “reforzar la postura en todos los dominios, tierra, mar y aire. Con grandes aumentos de las fuerzas en la parte oriental de la Alianza”, anunció el secretario general de la OTAN, Jens Stoltenberg, en una rueda de prensa en la víspera de la cumbre. “El primer paso es el despliegue de cuatro nuevos batallones”, lo que significa que la Alianza tendrá en total ocho batallones multinacionales en el flanco oriental, “del mar Báltico al mar Negro”, explicó Stoltenberg, contando con los batallones que ya situó en los tres países bálticos y Polonia tras la anexión rusa de Crimea en 2014. Stoltenberg afirmó que estos nuevos batallones, que “estarán desplegados tanto tiempo como sea necesario”, ya tienen a la mayor parte de sus integrantes sobre el terreno. Dejó claro que se tratará de batallones “multinacionales”, de manera que contarán con un “importante componente de fuerzas de defensa nacionales”, pero también de aportaciones de otros aliados. Según el secretario general aliado, estos nuevos batallones forman parte de la “reacción inmediata” de la OTAN ante el comportamiento de Rusia, que ha implicado ya la disposición en “alerta elevada” de cientos de miles de militares de la OTAN. Se ha elevado a 100.000 el número de efectivos estadounidenses en Europa, muchos de ellos en la parte este de la Alianza, y 40.000 militares están bajo mando directo de la Alianza, afirmó. Al mismo tiempo, la OTAN se ha propuesto “repensar” su disuasión y defensa a largo plazo. “Esta brutal agresión a Ucrania tendrá consecuencias para nuestra seguridad a largo plazo, es una nueva normalidad para nuestra seguridad, y la OTAN tiene que responder a esa nueva realidad”, apostilló Stoltenberg. Para ello, los ministros aliados de Defensa acordaron hace una semana solicitar a los mandos castrenses estudiar cómo reforzar la postura militar en todos los ámbitos a “largo plazo”, incluyendo con más tropas y equipos preposicionados en el este de Europa, de cara a las decisiones que se tomarán en la cumbre aliada de Madrid de finales de junio.