Dirigente expulsada del MAS: No soy traicionera, no me metí debajo de la cama ni me escapé a otro país





23/03/2022 - 18:36:20

Correo del Sur.- Luego de sus críticas a la dirección del Movimiento Al Socialismo (MAS) y a su líder Evo Morales por no dar importancia a las mujeres, Angélica Ponce fue expulsada de la Confederación Sindical de Mujeres Interculturales de Bolivia, organización afín al partido oficialista. En su paso por Sucre, la ahora exejecutiva de las mujeres interculturales se refirió a su expulsión y si bien atenuó sus cuestionamientos sobre el expresidente Morales, indicó que su etapa como dirigente del MAS ha fenecido y que debe ser un “consejero” de este partido político. “Nuestro hermano Evo tiene que ser un consejero, un padre histórico que dé línea a los jóvenes, pero una línea buena, no de división”, indicó Ponce, al enfatizar que se deben renovar los liderazgos con equidad de género en el partido azul. Afirmó que “la derecha se está queriendo manipular” al MAS y que varios dirigentes que traicionaron a Evo Morales durante el denominado “golpe de Estado”, ahora se encuentran a su lado. “Nuestro hermano Evo no está viendo la gran realidad de que aquellos que le han traicionado y lo han desconocido, hoy por hoy, están a su lado”, agregó Ponce. En ese sentido, la dirigente expulsada de la organización afín al MAS indicó que ella “no es traicionera” y que estuvo luchando para que Morales retorne al país luego de su renuncia, en noviembre de 2019. “Yo no soy traicionera, no me he metido debajo de la cama durante el golpe de estado, no me he escapado a otro país tampoco, he estado presente junto con los compañeros luchando para recuperar la democracia y que vuelva el hermano Evo al país”, afirmó Ponce también denunció que recibió amenazas de muerte y responsabilizó de lo que le suceda a las personas que le acusaron de “pasar al lado oscuro”, en alusión a las declaraciones del diputado del MAS, Héctor Arce. Relató que hace unos días, dos movilidades llegaron hasta la puerta de su domicilio con personas que tomaban fotografías desde el interior de los vehículos.