Exministra de Comunicación es declarada rebelde en proceso por el envío de armamento no letal desde Ecuador





23/03/2022 - 18:17:36

Erbol.- El Juez 10° de Instrucción en lo Penal declaró rebelde a la exministra de Comunicación, Roxana Lizárraga, imputada por presuntamente facilitar el ingreso de armamento no letal eviado de Ecuador a Bolivia en 2019, informó la Fiscalía. La decisión se tomó en audiencia de medidas cautelares, tomando en cuenta que la imputada no se presentó a pesar de haber sido notificada por edictos, explicó el fiscal departamental William Alave. Lizárraga, que ejerció el cargo durante el gobierno de Jeanine Añez, está imputada por los delitos de Tráfico Ilícito de Armas; Tenencia, Porte o Portación y Uso de Armas no Convencionales e Incumplimiento de Deberes. Según la investigación, el 15 de noviembre de 2019, en una reunión que habría sostenido con Arturo Murillo, Fernando López y Jeanine Añez, en Palacio de Gobierno, Lizárraga habría tomado contacto con un personal policial de Ecuador y se habría acordado que se envíe armamento no letal, es decir equipos antimotín, como gases lacrimógenos y otros que fueron ingresados a Bolivia de manera presuntamente ilegal. En específico, se la acusa de haber viabilizado la llegada de 5.000 unidades de granadas de mano LG-302, 2.389 proyectil de largo alcance calibre 37 mm., 560 proyectil de corto alcance calibre 37 mm, y 500 granadas de sonido y destello para exteriores.