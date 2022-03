¿Quién es Cyborg Kanashiro y por qué lució una mascarilla al postularse a defensor?





23/03/2022 - 16:00:00

Página Siete .- Cyborg Kanashiro Bronnkss es el nombre del segundo aspirante al cargo de defensor del Pueblo. La presentación de su postulación no pasó desapercibida por la mascarilla que lució al momento de entregar sus documentos a la Comisión Mixta de la Asamblea Legislativa Plurinacional. Kanashiro es naturista y se define a sí mismo como un "soldado universal indígena". Además dice que es un originario campesino oriundo de la comunidad Candelaria Madidi, según su perfil público en LinkedIn. Sobre la consulta de si se aplica la máscara vegetal-animal todos los días, Kanashiro declaró a Erbol que la mascarilla que usó el martes tiene larga duración. "Este es plasma animal y vegetal, como una máscara para poder irradiar. ¿Has visto llover esta mañana? Ya, nosotros podemos manejar tormentas. Él me estimularía a base de esta plasma y utilizaría cromosomas e irradiaría", declaró para explicar la razón por la que se había presentado a la inscripción embadurnado en la mascarilla. "Bastante tiempo me dura, necesariamente es animal", sostuvo a los periodistas. Kanashiro tiene 51 años, figura como el segundo postulante a defensor del Pueblo que se registra de forma oficial ante la Comisión Mixta Legislativa. Llegó a la sede de gobierno desde Sud Yungas, para entregar sus documentos y habilitarse como aspirante al cargo que dejará dentro de poco la interina Nadia Cruz.