Continúa la tendencia favorable de las remesas porque en enero alcanzaron a $us 114 millones





23/03/2022 - 15:11:14

Las remesas enviadas al país desde el exterior alcanzaron a $us 114,0 millones a enero de 2022, lo que significa que continúan en tendencia favorable, informó este miércoles el Banco Central de Bolivia (BCB). “Las remesas que envían nuestros compatriotas desde el exterior alcanzaron a $us 114,0 millones a enero de 2022, lo que se traduce en el tercer registro histórico más elevado desde 2018 ($us118 millones), lo que contribuye al incremento de las divisas y el fortalecimiento de las Reservas Internacionales Netas (RIN) del país”, se lee en un comunicado del BCB. Según ese reporte, a enero de 2021, las remesas de los trabajadores crecieron en 0,3% en respuesta a las políticas desarrolladas por el Gobierno para reactivar la economía, impulsar la demanda interna y generar confianza en los compatriotas que residen en el exterior. “Cabe señalar que en la gestión 2021 las remesas sumaron la cifra récord de $us 1.398,7 millones, 24% más que el 2020 cuando estas llegaron a $us 1.115,7 millones”, señala el reporte del Ente Emisor. Por país de origen, los datos muestran que España ocupa el primer lugar en envío de remesas de trabajadores a sus familiares en Bolivia con un 33,0%; Chile, 25,3%; Estados Unidos, 18,9%; Brasil, 4,3% y Argentina, 4,3%. Las remesas se constituyen en un componente importante que fortalece las Reservas Internacionales Netas y son una señal clara de la reactivación y la confianza en la economía nacional, afirmó el Banco Central. ABI.