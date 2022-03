Canciller alemán alerta que sin energía rusa habrá recesión en Europa





23/03/2022 - 08:23:54

DPA. - El canciller alemán, Olaf Scholz, dijo este miércoles que no ve ninguna posibilidad de que Alemania pueda prescindir del suministro energético de Rusia a corto plazo. En una declaración ante el Parlamento alemán, el mandatario aseguró que Alemania quiere acabar a largo plazo con su dependencia del petróleo, el gas y el carbón de Rusia. "Pero hacerlo de un día para otro significaría sumir a nuestro país y a toda Europa en una recesión", advirtió. "Cientos de miles de puestos de trabajo estarían en peligro. Industrias enteras estarían al borde del abismo". Scholz indicó que las sanciones impuestas a causa de la agresión de Rusia contra Ucrania están golpeando duramente a la población alemana no solo en forma de altos precios de los combustibles y que por ello seguirá actuando según el principio de que "las sanciones no deben golpear más a los Estados europeos que a los dirigentes rusos". El jefe del Gobierno germano prometió solidaridad con Ucrania, pero al mismo tiempo volvió a rechazar una posible participación de la alianza militar occidental OTAN en la guerra con Rusia. "Presidente Zelenski, Ucrania puede contar con nuestra ayuda", dijo el socialdemócrata en el debate general del Bundestag, el primero de su gestión como canciller. Scholz recordó que Berlín había suministrado armas y equipos desde el comienzo de la guerra y, junto con sus socios, había impuesto sanciones sin precedentes. El canciller dijo que podía escuchar las voces de quienes pedían una zona de exclusión aérea o fuerzas de paz de la OTAN en Ucrania. "Por muy difícil que sea, no cederemos ante esto (...) La OTAN no se convertirá en parte de la guerra", subrayó Scholz. Asimismo garantizó un amplio apoyo a los refugiados de guerra de Ucrania. "Todavía no está del todo claro cuántas mujeres, hombres y niños de Ucrania buscarán refugio con nosotros. Todo lo que sabemos es que habrá muchos (...) Los refugiados son bienvenidos aquí". Scholz expresó gratitud por la "abrumadora ola de compasión y solidaridad" para con los refugiados no solamente en su país y elogió a Polonia, República Checa, Eslovaquia, Moldavia, Rumanía y Hungría.