Caos en hospital de Tarija, sin recursos y con trabajadores movilizados





23/03/2022 - 07:33:06

El País.- Una situación caótica es la que vive el Hospital Regional San Juan de Dios (HRSJD), el principal de tercer nivel del departamento de Tarija. Por un lado, están los reclamos dirigidos al Gobierno nacional por la falta de desembolso de recursos para la compra de insumos y medicamentos, además, por la falta de salarios al personal con contrato de la Agencia de Infraestructura en Salud y Equipamiento Médico (AISEM). Por otro lado, están los trabajadores de planta que, el martes 22 de marzo, iniciaron un paro de 72 horas por el pago completo del bono de té que debe cancelar la Gobernación. Desembolsos del Gobierno La semana pasada, era la Dirección del HRSJD la que denunciaba que el Gobierno no realizaba la transferencia de 21 millones bolivianos, por lo que el hospital no podía realizar la compra de insumos y medicamentos. Es más, advertía que los recursos ni siquiera estaban inscritos en el Plan Operativo Anual (POA). La subdirectora administrativa y financiera del HRSJDD, Scharim Romero, señaló que el miércoles de la anterior semana recién se ha procedido a registrar el presupuesto, por lo que aún aguardan que el Gobierno pueda transferir estos recursos en los siguientes días. “Sin embargo, con el tema de los recursos ha habido una reducción. El presupuesto comprometido era 21.943.000 bolivianos, sin embargo, apenas han registrado 16 millones de bolivianos, casi 6 millones menos de lo comprometido”, manifestó. Romero explicó que el desembolso de estos recursos debía llegar en los primeros días de enero, para que el HRSJD proceda a realizar las compras de insumos y medicamentos para el primer cuatrimestre. “Una vez que ha sido inscrito este presupuesto, hemos dado inicio al proceso de contratación de compras mayores y compras menores, en este último caso hemos priorizado abastecer lo que ya no teníamos en almacenes. Entonces, esas compras menores nos empiezan a llegar a partir del miércoles o jueves, ya estamos de alguna manera tratando de salir de esta situación, pero hay medicamentos que son caros, como los del tratamiento del cáncer, eso son caros y no podemos adquirirlos por compra menor, eso todavía va demorar un poco más”, indicó. Tras advertir que en el Hospital escaseaban los medicamentos e insumos básicos, Romero manifestó que con recursos propios del HRSJD, los desembolsos de la Gobernación y el requerimiento que se hizo a la Central de Abastecimientos y Suministros en Salud (CEAS), se ha logrado cubrir la demanda y garantizar las atenciones médicas. Contratos AISEM Son cuatro meses de sueldo que el Gobierno adeuda al personal de salud contratado por la AISEM, los cuales desempeñaron funciones en primera línea, en lo que fue la lucha contra la pandemia a causa del Covid-19. La jornada de este martes, médicos, enfermeros y auxiliares, vestidos con trajes de bioseguridad, protagonizaron una marcha de protesta en demanda al pago de sus salarios adeudados por los meses de noviembre, diciembre, enero y febrero. “Lamentablemente las autoridades nacionales no nos dan una respuesta para poder saber cuándo vamos a cobrar los salarios, ya son cuatro meses de sueldo y las necesidades son bastante en los hogares de cada trabajador. (…) han tenido que pasar Navidad y Año Nuevo sin sueldo”, señaló el médico del HRSJD, Limber Rocha, entrevistado durante la marcha. Al respecto, la Administradora del HRSJD señaló que la situación del hospital es “complicada”, más ahora cuando todavía persiste la emergencia sanitaria y los servicios de salud no deberían ser interrumpidos. Romero resaltó que se han hecho las representaciones ante el Ministerio de Salud para que pueda cubrir el sueldo a los trabajadores. “El tema de los contratos de la AISEM, se los realizan desde el Ministerio de Salud, desde el año pasado se tenía con fuente de financiamiento a través del Banco Mundial, para esta gestión ya lo asumió con fondos TGN y no ha podido cumplir”, señaló Romero. Paro de 72 horas Como si no fueran suficientes los conflictos por la falta de recursos para la compra de medicamentos y las protestas de los contratados por la AISEM, este martes, los trabajadores de planta del Hospital Regional San Juan de Dios han decidido entrar en un paro de 72 horas, exigiendo a la Gobernación el pago completo de su “bono de té”. El secretario de relaciones del Sindicato de Trabajadores del HRSJD, Andrés Sisler, explicó que ante la no atención de los directivos del Hospital y de la Gobernación han decidido asumir esta medida de presión, en rechazo a la disminución del bono de té que pretenden hacer a los trabajadores. “Nos quieren reducir y eso no es dable, lo que nos pagaban el año pasado de 17,5 bolivianos a 10 o 12 bolivianos, y eso no es aceptado por los trabajadores. Nos deben desde el mes de enero, febrero y marzo. Del año pasado no nos han terminado de cancelar del mes de diciembre, nos cancelaron la mitad, nosotros como trabajadores hemos dejado pasar porque habíamos visto el sacrificio de la Gobernación por pagarnos, (…) pero no vamos a aceptar que ahora nos disminuyan”, mencionó. Por su parte, Scharim Romero, subdirectora administrativa y financiera HRSJDD, explicó que los trabajadores con ítem TGN e ítem SUS, desde hace años atrás eran beneficiados con 17,5 bolivianos para cubrir su bono de refrigerio. Sin embargo, por la difícil situación económica por la que atraviesa la Gobernación, para este año no se podrá cumplir. “Con el importe que ellos solicitan no podemos cumplir y darle ese monto, porque el presupuesto ha disminuido. Se les ha explicado esta situación al Sindicato, lo que sí se puede pagar es un monto de 10 bolivianos, (…) y existe un Decreto que autoriza el pago de este refrigerio y también señala que esto se hará de acuerdo a disponibilidad financiera de la entidad”, detalló Romero.