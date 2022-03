Sedes: 41% de dosis de vacunas Moderna caducaron en La Paz





23/03/2022 - 07:18:10

Página Siete.- El Servicio Departamental de Salud (Sedes) de La Paz reportó que el “factor de pérdida” de las dosis de la vacuna Moderna llegó al 41%. Además, el lote de este laboratorio venció a mitad de este mes. Los inoculantes de Pfizer y AstraZeneca vencerán a finales de julio, según las autoridades locales. “Como dosis, hay un factor de pérdida calculado en un 41%. Lo que nosotros hicimos fue abrir un frasco que contiene cinco dosis para vacunar a una persona. Una vez abierto, el biológico que quedó a las seis o 12 horas ya no sirve (y ahí se registraron las pérdidas)”, dijo el director del Sedes paceño, Mayber Aparicio. El profesional explicó que se debe considerar dos conceptos a la hora de analizar el factor de pérdida. El primero se refiere a que la vacuna viene en frascos de cinco y hasta de seis dosis. Según el reporte de la entidad, no perdieron ninguno de estos frascos y todos fueron empleados. Como segundo concepto se instruyó a los puntos de vacunación abrir un frasco aunque sólo haya una persona para recibir la dosis. En varios casos, los recipientes se utilizaron para inmunizar entre dos y tres ciudadanos. Las dosis que quedaron no lograron ser aplicadas, por tanto se perdieron. De esta forma, se llegó a una pérdida del 41% de las vacunas de Moderna, explicó el director del Sedes. “El factor pérdida no significa que no hubo gente para vacunarse. Por el contrario, significa que no hubo el total de la gente para vacunar”, dijo Aparicio. El profesional aseguró que al inicio de la campaña de inmunización sólo se podía abrir el frasco para vacunar a las cinco personas por la gran demanda y la baja cantidad de fármacos. Ante la baja afluencia de ciudadanos, las autoridades determinaron abrir los frascos aunque sea para inmunizar a una sola persona. De esta forma se logró colocar las dosis a más ciudadanos, quienes en caso de esperar a cinco, se habrían desanimado y la vacunación habría sido menor. Además, se habrían perdido frascos íntegros de la vacuna Moderna. Aparicio explicó que esas pérdidas sólo se registraron con la vacuna Moderna e informó que las dosis de Pfizer y AstraZeneca tienen fechas de vencimiento en julio próximo. Estas vacunas fueron traídas al país a través del acuerdo Covax que permitió canalizar las donaciones de otros países hacia Bolivia. En cambio, el Gobierno boliviano compró las vacunas Sinopharm y Sputnik V. Al haber sido traídas directamente desde los laboratorios tienen un mayor tiempo de duración que, incluso, llegan hasta el siguiente año. Mejores índices de vacunación El proceso de inmunización comenzó a mejorar. Hasta la anterior semana, se vacunaba, al día, a 10 personas. Se incrementó, en promedio, entre 250 y 300 ciudadanos. En especial a los menores de 12 años, quienes son los que más están acudiendo a los puntos de inmunización. En los menores de cinco a 11 años de edad se llegó a inmunizar al 38,7%. Es el grupo de mayor preocupación por el bajo porcentaje. Entre 12 y 17 años se superó, en promedio, un 65% de la población objetivo. Hasta la fecha, el Sedes paceño no detectó ni diagnosticó ningún tipo de brote de contagios de la enfermedad en los colegios en los que volvieron a las clases presenciales. “Un caso positivo no es un brote. Sólo se debe aislar al muchacho, se lo envía a su casa y se le da el tratamiento que corresponda. Además, como se detectó de forma temprana, no contagió al resto de los estudiantes o ellos tenían las vacunas, estaban protegidos y no se enfermaron”, dijo Aparicio. En caso de que en una escuela haya un contagio por encima del 10% de los estudiantes o más de 10 positivos, recién es un brote. Por tanto, el Sedes acudirá al colegio para el bloqueo. Esto significa desinfectar el aula y cerrar el establecimiento educativo por al menos siete días para frenar el contagio. La cuarta dosis Proceso El Ministerio de Salud habilitó la aplicación de la cuarta dosis de la vacuna contra la Covid -19 para toda la población. Las personas con enfermedad de base o mayores de 65 años se podrán colocar este inoculante 30 días después de la tercera. Las autoridades, además, recomiendan que los otros ciudadanos mayores de 18 años de edad reciban este fármaco después de seis meses de la tercera dosis.



Avance Hasta la anterior semana, la cuarta dosis sólo se aplicaba a dos grupos: los que debían viajar al exterior y necesitaban el cuadro completo de inmunización de las vacunas AstraZeneca, Pfizer o Moderna; y las personas que tenían una patología de base.