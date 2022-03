Potosí: Informe de la PGE fue enviado a comisión fantasma





23/03/2022 - 06:56:42

Página Siete.- El informe de la Procuraduría General del Estado (PGE), que halló indicios de responsabilidades en el gobernador potosino Jhonny Mamani por la compra irregular de 41 ambulancias, fue leído ayer en la Asamblea Legislativa Departamental de Potosí (ALDP) y luego el MAS decidió enviarlo para su deliberación a una comisión inexistente, denunció la asambleísta Azucena Fuertes. “La Asamblea debería aplicar las recomendaciones de la Procuraduría, pero hoy (ayer) la mayoría masista decidió enviar ese informe a consideración de la Comisión Especial de Fiscalización y es curioso, porque recibí hace días una carta en la que me indicaron que esa comisión se disolvió, que ya no existe”, explicó Fuertes. Un documento, fechado el 16 de marzo de 2022 y enviado a Fuertes, indica textualmente que dicha comisión finalizó su trabajo. “Esta Comisión Especial de Fiscalización, al haber cumplido su finalidad, imperativamente queda disuelta”, afirma la carta a la que accedió Página Siete. A esa comisión que se disolvió, la ALDP le envió ayer el reporte de la PGE para su deliberación. El 11 de marzo, la PGE envió a la Unidad de Transparencia de la Gobernación de Potosí un informe sobre las 41 ambulancias. El documento señala: “Existen indicios evidentes de que pudiese existir responsabilidad de la Máxima Autoridad Ejecutiva (gobernador Mamani), el RPC (Responsable del Proceso de Contratación), los miembros de la comisión de evaluación de propuestas y de la comisión de recepción que suscribe como satisfactorio el proceso de invitación, evaluación y recepción (de las ambulancias)”. El documento fue firmado por el procurador Wilfredo Chávez. Fuertes cree que hay intenciones de “no cumplir las recomendaciones de la Procuraduría”, por parte de asambleístas afines a Mamani que son del Movimiento Al Socialismo (MAS). Por su lado, el asambleísta Jaime Flores lamentó que la ALDP no cumpla las recomendaciones. “En la comisión de delitos hay delitos por acción y por omisión. Si la Asamblea no se constituye en parte civil (como dice la PGE) en el Ministerio Público y otras instancias, los asambleístas que votaron hoy (ayer) porque ese informe sea debatido y no sea cumplido tendrán que rendir cuentas ante la justicia”, alertó. Ayer sólo cuatro asambleístas se opusieron a que el informe sea derivado. Consultado Flores sobre si se activará algún mecanismo para que las ambulancias observadas lleguen a los municipios, la autoridad descartó aquello. “Aunque nos duela, nosotros no podemos legalizar lo ilegal”.