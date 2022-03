El MAS decide llevar a interpelación al Ministro de Gobierno





23/03/2022 - 06:47:13

Erbol.- La bancada del MAS se declaró insatisfecha con el informe del ministro de Gobierno, Eduardo Del Castillo, por lo cual decidió llevarlo a una interpelación, en la cual corre el riesgo de ser censurado y destituido del cargo. La decisión se anunció después de que Del Castillo se reunió en privado con parlamentarios este martes. El Ministro fue convocado para que explique sus declaraciones, en las cuales aseveró que dirigentes y diputados se estaban llenando los bolsillos. “Después de esta reunión, entre senadores y diputados de la bancada nacional, se ha hecho una evaluación en el cual definieron nuestros senadores y diputados, en su mayoría, que no es satisfactorio el informe del Ministro, por tanto, por una decisión de las mayorías se ha definido una interpelación”, informó el jefe de bancada del MAS, Gualberto Arispe. Anunció que próximamente se definirán los detalles y se presentará la solicitud de interpelación contra Del Castillo. Del Castillo ya se disculpó por sus dichos y aclaró que se refería a un diputado, del cual no dio el nombre, pero aseguró que lo denunciaría, sin embargo, continuaron los cuestionamientos en su contra al interior del MAS. Anteriormente, el diputado Jerjes Mercado ya anticipó la posibilidad de que Del Castillo sea interpelado y que, en el caso de no tener confianza de parte de los asambleístas, podría ser censurado. En una interpelación, se necesita de dos tercios de votos para censurar a un Ministro.