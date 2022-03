¿Existe la posibilidad de un golpe de Estado en el Kremlin?





22/03/2022 - 19:11:35

VOA.— Con la invasión terrestre de Rusia en gran parte estancada, está surgiendo una opinión minoritaria entre algunos observadores del Kremlin de que los días del líder ruso Vladimir Putin están contados. “Haga lo que haga Putin, no parece que pueda sobrevivir por mucho tiempo”, tuiteó Anders Aslund, economista sueco y ex asesor económico de los gobiernos de Kirguistán, Rusia y Ucrania. Aslund cree que una gran lucha por el poder ya es evidente dentro del Kremlin. Otros que consideran que la posición de Putin se está volviendo precaria señalan la oposición pública a la guerra de Rusia contra Ucrania por parte de Arkady Dvorkovich, un veterano funcionario del gobierno y ex viceprimer ministro ruso. Dvorkovich dijo la semana pasada a la revista estadounidense Mother Jones: “Mis pensamientos están con los civiles ucranianos (...) Las guerras son las peores cosas que uno puede enfrentar en la vida... incluida esta guerra”. “Las guerras no solo matan vidas invaluables”, dijo Dvorkovich. “Las guerras matan esperanzas y aspiraciones, congelan o destruyen relaciones y conexiones”, explicó. Otros observadores experimentados del Kremlin aún no están convencidos de que Putin corra un riesgo inmediato y dicen que la oposición proviene principalmente de los oligarcas de la era de Yeltsin que tienen poca influencia política y se sienten intimidados por los hombres de seguridad que rodean a Putin. Estos hombres son apodados "siloviki" y, como Putin, ingresaron a la política desde los servicios de seguridad, inteligencia o militares. Comparten el objetivo revanchista de Putin de revertir las pérdidas territoriales sufridas cuando la Unión Soviética se dividió. “Hay una sensación general de que, objetivamente, ya se está produciendo una división entre las élites: los antiguos oligarcas de Yeltsin frente a las élites conservadoras de Putin. Esto no es una confrontación o una lucha política; es simplemente un caso de dos posiciones que exhiben puntos de vista opuestos sobre cómo proceder en la situación actual”, dijo Tatiana Stanovaya, analista independiente y académica no residente del think tank Centro Carnegie de Moscú. “Los primeros tienen la economía en sus manos y los segundos controlan la política. Los oligarcas están intimidados y bajo presión, mientras que las élites conservadoras van a caballo con las espadas desenvainadas”, explica la experta. La voz de Dvorkovich ha sido muy rara en las altas esferas políticas de Rusia para expresar críticas a la guerra de Putin contra Ucrania. Y parece que ya ha sido castigado por la disidencia. Inmediatamente, los legisladores rusos lo etiquetaron de traidor por sus comentarios. Y unos días después de expresar su oposición, renunció como presidente de la Fundación Skolkovo, un fondo de tecnología creado para ayudar a diversificar la economía de Rusia y construir un rival ruso de Silicon Valley en las afueras de Moscú. La Fundación Skolkovo también publicó una declaración de retractación de Dvorkovich, en la que condenó las sanciones occidentales a Rusia y se burló de un orden mundial en el que “el nazismo y la dominación de una nación sobre otras es posible”, una referencia a Estados Unidos. Aparte de Dvorkovich, ninguna figura importante asociada al Kremlin se ha salido de la línea oficial. El lunes, Dmitry Medvedev, vicepresidente del Consejo de Seguridad de Rusia, quien fue presidente ruso de 2008 a 2012 y primer ministro de Putin de 2012 a 2020, se volvió notablemente más belicoso. Medvedev se ha presentado en varias ocasiones como un modernizador y tecnócrata y podría haber sido considerado como alguien que probablemente albergaría reservas sobre la invasión. Pero ha incrementado su apoyo a la guerra y el lunes lanzó amenazas veladas contra Polonia en un ensayo que calificó a los líderes polacos de "imbéciles" y vasallos" de EE. UU. Describió a Polonia como el “crítico más malvado, vulgar y estridente de Rusia”. También hizo eco de las repetidas quejas de Putin contra Occidente por lo que el líder ruso ve como una minimización por parte de los políticos occidentales del papel de Rusia en la derrota de la Alemania nazi. Medvedev acusó a Varsovia de intentar borrar de la historia a los "libertadores" soviéticos. “En Polonia sueñan con olvidarse de la Segunda Guerra Mundial. En primer lugar, sobre aquellos soldados soviéticos que derrotaron al fascismo y expulsaron a los invasores de las ciudades polacas. La ocupación fascista se equipara abiertamente con la soviética. Es difícil encontrar una retórica más engañosa y repugnante, pero los polacos lo consiguen”, escribió. Solo un puñado de oligarcas y millonarios rusos se han pronunciado en contra de la invasión. El multimillonario Mikhail Fridman, dueño del banco privado más grande del país, el Alfa Bank, fue el primero en pedir el fin de la "tragedia" y del "derramamiento de sangre". El magnate de los metales Oleg Deripaska escribió en Telegram a principios de este mes: “¡La paz es muy importante! ¡Las negociaciones deben comenzar lo antes posible!”. Y Oleg Tinkov, otro banquero multimillonario, ha descrito el conflicto como “impensable e inaceptable”. No obstante, la agencia de inteligencia militar de Ucrania ha alimentado la especulación sobre las posibilidades de que Putin sea derrocado como resultado de un golpe de Estado en el Kremlin. En Facebook, la Dirección General de Inteligencia del Ministerio de Defensa de Ucrania afirmó que tenía información de que “se está formando un grupo de personas influyentes en oposición a Vladimir Putin entre la élite empresarial y política rusa”. Enojados por las pérdidas financieras personales de la guerra que están soportando gracias a las sanciones occidentales y frustrados por la falta de progreso militar sobre el terreno, “su objetivo es sacar a Putin del poder lo antes posible”, afirmó la agencia. Identificó a un importante maestro de espionaje ruso, Alexander Bortnikov, que es uno de los cinco miembros clave del círculo íntimo de Putin, como un posible sucesor. “Se sabe que Bortnikov y algunos otros miembros influyentes de la élite rusa están considerando varias opciones para sacar a Putin del poder. En particular, no se excluye el envenenamiento, la enfermedad repentina u otro ‘accidente’”, concluyó la agencia. Ha habido informes no verificados de que la popularidad de Bortnikov ha estado cayendo en el Kremlin y que Putin puede estar culpándolo en parte por la falta de progreso militar en el terreno, ya que los planes de batalla probablemente se redactaron sobre la inteligencia de antes de la guerra que Bortnikov le estaba dando. Pero eso también podría descalificarlo como sucesor potencial para cualquiera en la élite que realmente quiera sacar a Putin, dijo un funcionario de seguridad occidental a la Voz de América El funcionario dijo que “no puede ver a ninguna de las personas de seguridad que rodean a Putin”, hombres como Bortnikov o Nikolai Patrushev, secretario del Consejo de Seguridad de Rusia, que trabajó de cerca con Putin durante años en la KGB, volviéndose contra él. “Si Putin cae, ellos también", dijo. Otras fuentes de inteligencia occidentales con las que habló la VOA también se mostraron escépticas sobre la afirmación de un golpe, lo que sugiere que puede haber sido hecho para sembrar dudas sobre la lealtad dentro de los niveles más altos del Kremlin de Putin. “Bortnikov ha sido un halcón, recuerden que ha sido un miembro leal del servicio de inteligencia y está cortado con la misma tela soviética que Putin y se ha dedicado a reprimir con gusto la disidencia e incluso ha justificado la Gran Purga de Stalin”, dijo un funcionario occidental.

