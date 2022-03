Thalia por fin reveló qué hizo con la costilla que se quitó







Quién.- Hace unos días, Thalia se dirigió a sus seguidores de redes sociales para recibir sus mejores consejos para eliminar la papada, ahora, la cantante mexicana volvió a usar su buen sentido del humor para referirse a aquel mito que la ha perseguido por años en el que se dice que se quitó una costilla para tener una cintura más pequeña.

A través de Instagram, la cantante mexicana compartió algunos detalles del festejo de cumpleaños 55 de la conductora Lili Estefan, pero lo que llamó la atención de los fans fue que por fin reveló qué hizo con la supuesta costilla que se quitó.

"Qué mejor regalo para mi Flaca que… ¡mi costilla! Espero te guste, Lili Estefan", escribió la cantante junto a una foto con la presentadora, quien sostiene en una mano un pedazo de costilla asada.

La foto de ambas con ese trozo de hueso provocó la risa y alegría de varios de los fans de la actriz, quienes aprovecharon la sección de comentarios para aplaudir la amistad de ambas.

A principios de la década de los 90, ha existido un rumor alrededor de Thalía que tiene que ver con su delgada cintura. Según algunos, supuestamente se quitó las costillas y por eso luce esa figura.

Esa versión la ha perseguido durante años. De hecho, en tiempos recientes, suele abordar el tema con humor con sus fans.

Las bromas sobre su costilla también han llegado hasta con algunos miembros de su familia, como fue el caso de su sobrina Camila Sodi. En diciembre de 2019, la actriz y la cantante se encontraron en Aspen y en un restaurante Camila sacó un pedazo de costilla asada para jugarle una broma a su tía: "Es la única, la auténtica, la que le falta", escribió la actriz.

Recientemente, Thalia bromeó con sus fans sobre el aumento de su papada y realizó una transmisión en vivo para compartir con sus seguidores una de sus grandes inseguridades: el exceso de piel y grasa que tiene bajo su barbilla durante el último año.

"Yo no sé ustedes, pero con la pandemia y con estos teléfonos 'inteligentes', me ha salido una papada cañona. Yo también les veo a ustedes unas papaditas que antes no tenían", aseguró en su vídeo la estrella mexicana.