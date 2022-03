Netflix ya se está armando con juegos de una calidad más que interesante; llega Into the Dead 2: Unleashed





22/03/2022 - 14:31:48

Xataka.- El anunció de Netflix el año pasado de que iba a lanzar videojuegos en su plataforma fue recibido con cierto escepticismo, y mucho más cuando enseñó los primeros juegos que ponía a disposición del público: un par de simpáticos títulos de 'Stranger Things' y unos cuantos juegos de pura serie B para móvil ni siquiera demasiado divertidos, hasta llegar a un total de 14. Pero si algo hemos aprendido es a no subestimar a Netflix, y ahora la plataforma da un paso más en su ambicioso plan para introducirse en el mercado de los videojuegos. El anuncio de un shooter en primera persona como próximo lanzamiento en la plataforma tiene más de seguir planteando un futuro a medio plazo que de buscar un impacto real con el juego. Se trata de 'Into the Dead 2: Unleashed', un título que ya se conoció como simplemente 'Into the Dead 2' en sus versiones para Android, iOS y Nintendo Switch. Se trata de un juego que, si algo demuestra, es que Netflix quiere seguir abriendo el espectro del público jugador al que pretende llegar.



Mata, mata y sigue matando El juego es una producción de acción pura de los neozelandeses PikPok que reviste una relativa complejidad en su desarrollo: aparte de la variedad de escenarios, hay misiones que van más allá de la mera supervivencia y se van desbloqueando nuevas armas para poder progresar en el juego. El lanzamiento llegará acompañado de otro par de juegos adicionales, el machacaladrillos retro 'Shatter Remastered', también de PikPok, y el RPG con mensaje 'This Is a True Story' de Frosty Pop, acerca de una mujer subsahariana que tiene que llevar agua cada día a su tribu. De momento, lo que está claro es que la oferta de Netflix crece en ambición, si bien no con estrenos exclusivos, algo que tardará en llegar. Habrá que esperar aún unos meses para ver qué resultados concretos arrojan las compras de Night School Studio y Next Games, dos equipos especializados en los juegos para móviles que están desarrollando nuevos títulos para la plataforma.