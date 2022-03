La ONU advirtió a Rusia que no podrá ganar la guerra y que debe negociar





22/03/2022 - 14:07:29

Infoabe.- El secretario general de la ONU, António Guterres, advirtió este martes a Rusia que le va a ser imposible hacerse con el control de toda Ucrania y urgió a Moscú a detener los ataques y negociar la paz. Guterres, en declaraciones a los periodistas, destacó que hay “progreso diplomático” en varios asuntos clave del conflicto que debe ser “suficiente” para que se declare ahora mismo un cese de las hostilidades y se avance a una negociación seria. “Esta guerra no se puede ganar. Antes o después, tendrá que moverse del campo de batalla a la mesa de paz. Esto es inevitable”, insistió el jefe de Naciones Unidas, quien denunció que los ucranianos están viviendo “un infierno”. En ese sentido, Guterres llamó la atención sobre los “bombardeos sistemáticos que aterrorizan a los civiles”; los ataques contra hospitales, escuelas, viviendas y refugios y sobre cómo toda esa campaña se está intensificando cada día que pasa. “Desde hace más de dos semanas Mariúpol ha estado rodeada por el Ejército ruso y bombardeada sin descanso. ¿Para qué? Incluso si Mariúpol cae, Ucrania no puede conquistarse ciudad a ciudad, calle a calle, casa a casa. El único resultado de todo esto es más sufrimiento, más destrucción y más horror”, señaló. Guterres, que no aceptó preguntas, se mostró muy contundente en sus críticas a Rusia durante sus declaraciones de hoy, las más duras desde que arrancó el conflicto, refiriéndose al movimiento de Moscú como una “invasión masiva” de un territorio soberano en violación de la Carta de la ONU. “Continuar la guerra en Ucrania es moralmente inaceptable, políticamente indefendible y un sinsentido militarmente”, subrayó el portugués, que recalcó que “es hora de acabar con esta guerra absurda”. Además del “infierno” que están viviendo los ucranianos - 10 millones de personas han sido desplazadas en menos de un mes de conflicto- “las reverberaciones se están sintiendo en todo el mundo con los precios de los alimentos, la energía y los fertilizantes por las nubes amenazando con desatar una crisis de hambre mundial”, advirtió. Este miércoles fue convocada por un grupo de países una reunión especial de la Asamblea General de la ONU, la 11ª desde el inicio de la invasión rusa de Ucrania lanzada el 24 de febrero pasado. Se espera que en ella se someta a votación una nueva resolución sobre las consecuencias humanitarias del conflicto, propuesta por México y Francia. El pasado 2 de marzo, 141 países votaron a favor de otra resolución de condena de la invasión rusa frente a 35 abstenciones (entre ellas China, Cuba, Nicaragua, El Salvador, Bolivia, India, Irán, Irak, Kazajastán, o Pakistán) y cinco votos en contra (Corea del Norte, Siria, Bielorrusia, Eritrea y la propia Rusia). El proyecto actual se encuentra con la oposición de Rusia y de varios de sus aliados, que no quieren que el nombre del país aparezca en el texto, alegando que ello, lo “politiza”. Un diplomático europeo, que pidió el anonimato, declaró a la prensa el lunes que es necesario “aislar a Rusia” y que países como “China” se “distancien” de Moscú, que la semana pasada desistió de hacer votar otro proyecto de resolución sobre la situación humanitaria en el Consejo de Seguridad ante la falta de apoyos.