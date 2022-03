Manfred sale de la Fiscalía arropado, pide a cochabambinos estar alerta y ve que lo tienen bajo la lupa





22/03/2022 - 13:49:31

Opinión.- Tras presentarse a declarar en la Fiscalía Anticorrupción por presuntos contratos irregulares, Manfred Reyes Villa salió totalmente "abrigado" por una caravana de seguidores que lo escoltó, a la voz de "¡No tenemos miedo, c...!". El Burgomaestre, a sabiendas del apoyo por parte de una gran masa de personas, advirtió que, en caso de convocar a la ciudadanía que respalda su gestión, la cantidad sería importante. "Si algún día necesitamos convocar a la población, va a ver usted la cantidad de gente que va a haber acá", dijo, consultado por los medios de comunicación. Reyes Villa, quien fue citado para brindar su declaración informativa en el caso de supuestos contratos irregulares en las unidades de Movilidad Urbana y la Intendencia Municipal, dejó ver su confianza con que "no le encontrarán nada", por lo que continuará trabajando por la Llajta. "No van a encontrarnos nada. Vamos a actuar con total transparencia". Además, llamó a los cochabambinos a estar "atentos" ante cualquier figura que pueda darse en torno a lo legal. Los invitó a respaldarlo. "Quiero pedirle a la población cochabambina que estemos atentos. Sabemos que estamos bajo lupa. Yo ya sé, desde que he llegado. Gracias al pueblo he podido ser alcalde y estamos trabajando por nuestra Llajta".